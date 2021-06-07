紐油受制70美元 道期偏軟
2021年06月07日 16:23
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美匯指數報90.19；港匯見7.7576；離岸人民幣(CNH)反覆處6.3920；美元兌日圓為109.42；歐元企1.2158；英鎊報1.4128。金價反覆見每安士1,883美元。布油升至71.5美元；紐油受制70美元。道指期貨偏軟，暫跌24點。
●受美國財政部長耶倫的加息言論拖累，港股受制兩萬九關。恒生指數全日收報28,787點，跌130點或0.45%。主板成交約1,444.73億港元。科網股中，小米集團挫4%表現最差；萬洲國際以溢價17%回購股份，復牌股價收升7.7%。https://bit.ly/3z6kJYI
-壹傳媒股價曾挫11%，街貨集中易被操控，專家籲勿沾手。
-寰亞傳媒配股予騰訊，股價曾飆80%。
-恒大澄清生產經營一切正常，與盛京的金融業務符合法規。
-美麗華：上半年酒店入住率達3至5成，商場租金跌10%。
●中國5月外匯儲備升至3.22萬億美元，高過市場預期的3.21萬億美元，4月為3.19萬億美元。5月末黃金儲備報6,264萬安士，按月持平。
●傳「跨境理財通」內地投資者毋須來港開戶。
●傳債券「南向通」擬月內出台，最快或本周公布。
●人行：港深兩地先展開跨境監管沙盒試點，條件較成熟。
●中國5月出口按年增18.1%，遜預期。https://bit.ly/3fZl208
●滬綜指收升7點，寧德時代挫5%。https://bit.ly/3cpKyt1
●深交所：深港通下港股通股票名單調整，醫渡科技、心通醫療及諾輝健康獲納入。
●香港失「亞洲世界城市」光環，外資密謀撤離？https://bit.ly/3cpKedN
●調查：88%香港人有壓力，全球排名第五。https://bit.ly/3x0ULnv
●王冬勝退休！滙豐委任廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席行政總裁。
●傳滴滴出行放棄來港IPO，選擇赴美上市。
●美國財長耶倫指加息對聯儲局而言是件「好事」...
●歐股3大指數個別發展，IWG挫逾16%。
●G7推全球最低企業稅，學者：小國未必逆來順受。
●日股收升77點，收市報29,019點；韓股升12點，報3,252點；澳股跌11點，報7,531點。
●車主佳音？日本車廠大增電動車投資，全球市佔率看漲。
●電子代工大廠偉創力警告，晶片短缺或延至2023年。
●避險基金：金價明年再創新高，比特幣更值得追捧。
●中台越爆發新一波疫情，專家警告印度電子業恐遭殃。
●標普將澳洲前景展望上調至「中性」。
●法國外貿銀行：澳洲樓市需新移民或外國投資者創造需求。
●華為成立數碼能源公司，拓智能車市場。
●馬斯克叫停Tesla Model S Plaid+版本。
●人民幣中間價回升至6.3963，兌每百港元報82.35。
●香港證監會：跨境理財通籌備工作已踏入最後階段。