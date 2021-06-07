皇冠旗下賭場再涉嚴重違規　遭立案調查

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)接獲澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)通知，公司旗下皇冠珀斯賭場潛在嚴重觸犯反洗錢法和反恐怖主義資助法，該中心已正式立案對該賭場進行調查。

受負面消息影響，皇冠的股價今日(7日)再挫1.49%，已連續第6個交易日下跌，累計跌幅達3.4%，累計市值蒸發2.97億澳元(17.87億港元)。

皇冠今日稱，將全力配合當局的調查。同時亦透露，近日收到法律顧問報告，指旗下皇冠墨爾本於2012至2016年違反澳洲賭場管制法，涉及從該物業的酒店部分收取國際旅客的信用卡或扣帳卡付款，再將款項轉移至物業內的賭場供客人下注，直至2016年11月才停止，涉及轉移資金達1.6億澳元(約9.6億港元)。

當地法例規定，任何投注或購買籌碼，資金來源不得來自扣帳卡或信用卡。皇冠表示，已繼續調查該事件，以看有否觸犯其他法例，並將上述事項知會正在調查自己的監管當局，包括維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)、維多利亞省和西澳省的皇家委員會等。

皇冠的監管風波，源於2016年多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，及後這些員工更被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱「疊碼仔」或涉嫌販毒。事件已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而公司在墨爾本和珀斯的賭牌，亦被監管機構調查中，最終或有機會被褫奪。