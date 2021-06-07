投資者小心！曾宣告通脹壽終正寢的經濟學家改口了...

外國傳媒報道，在宣告通脹已死25年之後，著名經濟學家Roger Bootle看到了它重生的迹象。

隨着全球開始從新冠疫情中復甦，從二手車到木材的成本正出現上漲的迹象。這將主要經濟體的金融市場借貸成本推至多年來的高位。雖然大多數央行主事者似乎認定價格上漲只是暫時的，但一些經濟學家正在敲響警鐘。

凱投宏觀創始人Bootle是其中之一，他是1996年出版的《通貨膨脹之死》一書的作者。當時，他認為數十年來居高不下的利率已經告一段落。

雖然他還不認為，那個時代將要重返，但在6月2日接受外媒採訪時，Bootle認為，世界正處於另一個轉折點的風口浪尖。

【為清晰起見，以下的對話經過精簡和編輯：】

您在1990年代認定是通脹新時代的開始。您認為現在是另一場巨變的開始嗎？

Bootle說：「我不得不說，這是巨變的開始。這倒不是說我們將回到1970年代和1980年代初強勁通脹的狀況。通縮的危險已經過去，風險肯定已經向另一個方向傾斜。通脹會走多遠，持續多久，這還值得討論。但我不會懷疑已經發生了翻天覆地的變化。」

甚麼影響了您對廣泛趨勢的展望？

他說：「你必須區分兩個關鍵影響因素，然後在其之上是政策，所以要考慮3件事。首先是供給側——成本因素和制度因素。然後是全球化、工會瓦解和競爭加劇——我認為，所有這些有點像是一個逆向的石油衝擊，呈現出一系列價格下跌的衝擊。其中一些仍有出現和持續下去的空間。但形勢已經逆轉，風險與先前大相逕庭。」