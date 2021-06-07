美聯：首4個月內地客買一手樓宗數勁升85%

內地買家積極追捧香港一手樓盤。美聯首席分析師劉嘉輝指出，綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，今年首4個月內地買家（以買家姓名拼音辨別）購入香港一手私宅數量，按年大升約85%，帶動期內內地客佔個人買家於香港一手私宅註冊量升至約11.9%，比起去年同期10.7%有所增加。若以單月計算，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量及金額比率連升2個月，由3月份約11.7%升至4月份約14.8%，一手金額比率亦由約21.3%升至約23.3%。

至於同期內地買家佔個人買家於香港一、二手住宅註冊量比率錄約7.7%，比去年首4個月約6.8%，增加約0.9個百分點。若以金額計算，內地買家佔個人買家於香港一、二手住宅註冊金額比率，由去年首4個月約10.5%，升至今年同期約11.2%，增加約0.7個百分點。

由於目前中港尚未通關，故估計以上內地買家當中，不少為早年移民香港並持有本地永久性居民身份證人士。值得留意，今年首4個月內地買家入市較去年同「量額」比率齊升，惟仍未及2018、2019年同期水平。該行預計，若今年內成功「通關」，內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率，將會進一步挑戰2019年所錄約8.4%的水平。