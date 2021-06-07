工信部︰2025年區塊鏈產業達世界先進水平　打造一批名企

工信部與中央網絡安全和信息化委員會辦公室聯合發布《關於加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》，提出要建設一批行業級聯盟鏈，培育一批具有國際競爭力的區塊鏈著名企業，並鼓勵地方結合資源稟賦，突出區域特色和優勢，按照「監管沙盒」理念打造區塊鏈發展先導區。

《意見》提出中國區塊鏈產業發展的2個階段目標。第一階段目標包括到2025年，區塊鏈產業綜合實力達到世界先進水平，產業初具規模。區塊鏈應用滲透到經濟社會多個領域，在產品溯源、數據流通、供應鏈管理等領域培育一批「名品」(知名產品)，形成場景化示範應用。培育3至5家具有國際競爭力的骨幹企業和一批創新引領型企業，打造3至5個區塊鏈產業發展集聚區。

第二階段目標包括：到2030年，區塊鏈產業綜合實力持續提升，產業規模進一步壯大。區塊鏈與互聯網、大數據、人工智能(AI)等新一代信息技術深度融合，在各領域實現普遍應用，培育形成若干具有國際領先水平的企業和產業集群，產業生態體系趨於完善。

就深化行業應用，《意見》部署了2項重點任務，一是發揮區塊鏈在優化業務流程、降低營運成本、建設可信體系等方面的作用，聚焦供應鏈管理、產品溯源、數據共享等實體經濟領域，推動區塊鏈融合應用，支撐行業數字化轉型和產業高質量發展；二是推動區塊鏈技術應用於政務服務、存證取證、智慧城市等公共服務領域，加快應用創新，支撐公共服務透明化、平等化、精準化。

工信部等又稱，要將區塊鏈技術，應用於工業互聯網的標識解析、邊緣計算、協同製造等環節，培育新模式、新業態；建設基於區塊鏈的大數據服務平台，促進數據合規有序的確權、共享和流通；利用雲計算構建區塊鏈應用開發、測試驗證和運行維護環境；發展基於AI的智能合約等新技術，探索利用AI技術提升區塊鏈運行效率和價值創造能力。

《意見》又提出要推動區塊鏈標準化組織建設，建立區塊鏈標準體系；加強重點領域技術攻關，構建區塊鏈底層平台，打造區塊鏈基礎設施；鼓勵企業加強質量管理，建設區塊鏈產品和服務質量保障體系；加強區塊鏈基礎設施和服務安全防護能力建設；培育一批高價值專利、商標、軟件著作權。