6月一手樓保持熱鬧　個別引入全新優惠吸客

踏入6月，一手樓市保持熱鬧，除了大型全新項目開售成績理想，各區銷售中樓盤亦續獲承接，刺激發展商積極加推應市，個別更引入全新優惠加強吸客。

●啟德THE HENLEY I開售1個月沽近200伙 套現逾23億

新盤開售反應理想，恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY I開售至今約1個月，累積已售出198個單位，套現逾23.07億元。項目今日（6月7日）連沽3伙，其中低座CONDOMINIUM A1樓C單位，實用面積299方呎，平台面積17方呎，成交價823.29萬元，呎價27,535元。

●啟德尚‧珒溋向已接種新冠疫苗人士提供1%折扣優惠

據一手銷售資訊網資料，合景泰富集團（01813）及龍湖集團（00960）合作發展的啟德尚‧珒溋，昨日（6月6日）更新價單，加入全新「已接種新冠疫苗人士優惠」，向合資格已接種新冠疫苗買家提供額外1%售價折扣優惠。

●北角海璇樓價近1400萬元單位終止買賣

一手樓市交投暢旺，但仍錄個別交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下北角海璇，近日錄得交易取消個案，單位為5A座18樓E室，實用面積369方呎，原本於2018年7月以1,398.86萬元售出，呎價37,909元，但成交紀錄冊已列明為終止買賣合約。

●美聯：首4個月內地客買香港一手私宅數量按升勁升85%

內地買家積極追捧香港一手樓盤。美聯首席分析師劉嘉輝指出，綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，今年首4個月內地買家（以買家姓名拼音辨別）購入香港一手私宅數量，按年大升約85%，帶動期內內地客佔個人買家於香港一手私宅註冊量升至約11.9%，比起去年同期10.7%有所增加。若以單月計算，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量及金額比率連升2個月，由3月份約11.7%升至4月份約14.8%，一手金額比率亦由約21.3%升至約23.3%。

以不同金額類別作分析，今年首4個月逾億元一手物業的個人買家中，內地客佔約38.5%，至於逾5,000萬至1億元的一手物業個人買家中，內地買家亦佔約36.4%。

期內購入新盤個案中，內地買家首選一手私宅地區為啟德，期內約23%選購該區的一手私宅；其次是康城區，約14%購入該區一手私宅。

至於同期內地買家佔個人買家於香港一、二手住宅註冊量比率錄約7.7%，比去年首4個月約6.8%，增加約0.9個百分點。若以金額計算，內地買家佔個人買家於香港一、二手住宅註冊金額比率，由去年首4個月約10.5%，升至今年同期約11.2%，增加約0.7個百分點。

由於目前中港尚未通關，故估計以上內地買家當中，不少為早年移民香港並持有本地永久性居民身份證人士。值得留意，今年首4個月內地買家入市較去年同「量額」比率齊升，惟仍未及2018、2019年同期水平。該行預計，若今年內成功「通關」，內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率，將會進一步挑戰2019年所錄約8.4%的水平。

●鴨脷洲逸南首錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下5月底開售的鴨脷洲逸南，錄得首宗交易告吹個案，單位為3樓D室，實用面積183方呎，原本於5月30日首輪銷售時以逾433.62萬元售出，呎價23,695元，已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●恒地加推逸南及藝里坊‧1號共19伙本周五發售

港島新盤具市場需求。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，鴨脷洲逸南開售以來銷情理想，今天（6月7日）發出新銷售安排，加推8伙於本周五發售，當中包括2伙一房及6伙開放式單位，折實售價介乎逾473至逾704.34萬元，折實呎價25,431至27,700元。項目開售短短8日已累沽54伙，套現逾3億元。

同系西營盤藝里坊‧1號亦發出新銷售安排，加推11伙於本周五發售，當中包括7伙一房戶及4伙開放式戶，折實售價逾748.35萬至1,052.74萬元，折實呎價由29,761至37,682元。項目推出至今累售187伙，套現逾16.3億元。

●屯門帝御‧嵐天連花園戶呎價逾1.71萬元售出

新界區上車新盤承接續旺。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天，今日（6月7日）連環錄得3宗交投，其中6座2樓單位08，實用面積325方呎，花園面積180方呎，成交價555.91萬元，呎價17,105元。