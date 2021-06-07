白居二購買力持續釋放　順欣花園三房賣418萬

新一批白居二購買力持續釋放，將軍澳居屋頌明苑及上水居屋順欣花園，近日相繼錄得同類成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣海灣華庭中層C室，實用面積257方呎，兩房間隔，獲買家以530萬元買入，實用呎價約20,623元，原業主於2016年1月以380萬元購入，物業期內帳面升值近40%

●鰂魚涌太古城連錄2宗低於千萬元買賣，其中太湖閣為低層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，原業主開價約950萬元，議價後再減30萬元，以920萬元成交，實用呎價約15,780元。

●鰂魚涌太古城為洞庭閣中層H室，實用面積545方呎，兩房間隔，同區分支家庭客在區內物色低於1,000萬元的單位，叫價由約1,000萬元，減至970萬元成交，實用呎價約17,798元。

●北角維峯．浚匯低層H室，開放式間隔，望市區景，實用面積約200方呎，以約12,000元放租約1個月，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減租1,000元，以11,000元租出，實用呎租約55元，新租客為單身客，睇樓1次後決定承租。

●上環聚賢居1座高層C室，實用面積813方呎，套三房間隔，望市景，以2,275萬元易手，實用呎價27,983元，新買家屬於用家，原業主於2010年以1,450萬元買入，持貨11年帳面獲利825萬元，單位升值57%。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒7座極高層G及H室相連單位，實用面積約1,053方呎，享全海景，去年10月以約2,500萬元放售，今年3月下調至2,300萬元，最終減至2,288萬元易手，實用呎價21,728元。

●奧運站浪澄灣3座高層D室，實用面積約549方呎，兩房間隔，放盤叫價約1,120萬元，調減45萬元，以1,083萬元成交，減幅約3.3%，實用呎價約19,727元。原業主於2014年3月斥約682萬元入市，是次轉手帳面獲利約401萬元，升值約59%。

●旺角居屋富榮花園13座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年11月放盤叫價780萬元，最終以666.8萬元未補價第二市場沽出，實用呎價11,264元。

●黃大仙居屋嘉強苑B座中層7室，實用面積約559方呎，三房間隔，原開價650萬元，減價22萬元或3.4%，未補價第二市場成交價628萬元，實用呎價11,234元。原業主於2001年購入上址，持貨20年帳面獲利480萬元，單位升值3.2倍。

●啟德嘉匯9座高層B室，實用面積約447方呎，兩房間隔，每月叫租約2.1萬元，減租3,500元，以1.75萬元租出，實用呎租約39.1元。同屋苑2座高層E室，實用面積約490方呎，同屬兩房戶，以約1.835萬元租出，實用呎租約37.4元。

●啟德龍譽1B座極高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，原以每月租金約2.2萬元放租，3個月後吸引區內客洽詢，議價後減價約2,700元或約12.3%，成交月租約1.93萬元，實用呎租約38.4元。

●觀塘凱滙2期5座中層K室，實用面積約468方呎，一房間隔，成交月租約2.05萬元，實用呎租約43.8元。原業主於2019年5月以約1,061.7萬元購入單位，租金回報率約2.3厘。

●將軍澳居屋頌明苑D座高層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，去年10月未補價第二市場放盤開價520萬元，累減82萬元，減幅近16%，獲區外白居二買家以438萬元承接，實用呎價7,906元，低市價約4%。

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新界區

●馬鞍山新港城P座低層5室，兩房間隔，實用面積約361方呎，兩房間隔，叫價650萬元放售，議價後獲區內上車客以616.8萬元承接，實用呎價約17,086元。原業主於2010年6月以約190萬元購入上址，現帳面獲利約426.8萬元，升值約2.25倍。

●沙田第一城6月暫錄約5宗成交，屋苑23座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以790萬元易手，實用呎價17,517元。

●沙田希爾頓中心錄本月首宗成交，屋苑A座低層6室，實用面積約412方呎，兩房間隔，放盤約6個月，減價20萬元或約2.9%，以680萬元沽出，實用呎價約16,505元。

●上水居屋順欣花園3座中層K室，實用面積582方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價418萬元，新買家為白居二上車客，實用呎價7,182元。原業主於1992年以50萬元購入上址，持貨29年帳面獲利約368萬元，升值約7.4倍。

●元朗御葡萄雙號屋，實用面積1,610方呎，放盤叫價約2,200萬元，以1,990萬元沽出，實用呎價12,360元。原業主於2008年以1,800萬元購入上址，持貨13年帳面獲利約190萬元，升值約10.6%。

●元朗溱柏3座高層H室，實用面積536方呎，兩房間隔，叫價720萬元，放盤一星期，即減至715萬元成交，實用呎價13,340元，屬同類型單位新高價。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居6座低層H室，實用面積550方呎，三房間隔，以600萬元易手，實用呎價10,909元。原業主於2006年12月以100萬元買入單位，現轉手帳面獲利500萬元，至今升值約5倍。

●東涌昇薈10座極高層H室，實用面積449方呎，一房間隔，叫價730萬元，議價後以723.8萬元成交，實用呎價16,120元，新買家為外區上車客。