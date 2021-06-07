美股標指升勢受限　港股夜期低水近百點

道指早段個別發展，標指逼近歷史新高後倒跌，目前報4,222點，跌7點；道指與納指上周均錄得漲幅，道指目前報34,689點，跌66點；納指報13,823點，升8點或0.06%。港股期指夜市報28,702點，跌46點，低水85點。

G7財長在上周六已經達成協議，將實施至少15%的全球最低企業稅率，被指針對大型跨國公司的徵稅問題。蘋果公司跌0.63%；Google母公司Alphabet跌0.23%。

另外，市場密切關注本周將公布的經濟數據，其中包括周四的5月消費者價格指數(CPI)，4月份的CPI指數按年增長4.2%，創2008年來最快增幅。如果5月CPI繼續上漲，它可能使聯儲局退出其寬鬆貨幣政策。

聯儲局將於6月15日至16日舉行貨幣政策會議。在這場會議前一周，聯儲官員進入緘默期，而CPI是這場會議前公布的最後一批重要經濟數據之一。

【21:30】市場觀望通脹數據之際，美國財長耶倫表示，總統拜登應繼續推動4萬億美元開支計劃，即使這樣最終會令利率略為上升，從美國社會和聯儲局角度而言都是有利的。美股周一早段個別發展，道指升64點，至34,820點；標指升2點，至4,231點；以科技股為主的納指跌14點，至13,800點。

Federated Hermes首席市場策略師奧蘭多警告，通脹可能比聯儲局預期的更為棘手，可能令聯儲局及主席鮑威爾在夏末之前放棄暫時性通脹的主張，為較預期快的收水行動鋪平道路，並視此為最大市場威脅，可能導致美股夏季動盪。儘管如此，他長期仍然看好美股，給予標指年底目標4,500點，較上周五有6%上漲空間。

個股方面，網軍熱炒的股份續受關注，戲院營運商AMC早段漲12.92%至54.1美元；GameStop升4.29%至259.01美元；BlackBerry升6.04%至14.69美元；Koss升6.12%至28.6美元。

電動車生產商特斯拉叫停生產Model S Plaid+，股價跌1.46%至590.33美元。

美國反壟斷監管機構批准微軟以160億美元收購人工智能公司Nuance，微軟股價升0.12%至251.09美元。