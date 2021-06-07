跨國企業速逃　政經變幻香港如何自處？

香港經濟及營商環境受質疑，「亞洲的世界城市」光環逐漸暗淡。外媒報道指，雖然本港曾定位為連接東西方橋樑，惟有企業認為現在香港全球化程度，不足以擔當地區總部的責任；而對於其他專注內地業務的企業而言，本港與內地經濟關聯也不如上海般緊密。

企業撤離可從人員流動窺得端倪，報道引述為跨國企業高層提供搬遷服務的Asian Tigers香港行政總裁Rob Chipman指，從該公司業務量來看，2019年以來企業高層遷入香港的活動銳減一半，而撤離香港則增加三成。他更直言，有許多長期在港工作的外籍人士正離開。香港歐洲商務協會主席Frederick Gollob也稱，許多企業開始討論是否仍需要留在香港，這是過去完全不用多想的問題。

積金局最新數據顯示，截至今年3月底，以「永久離開香港」為理由提取強積金的申請宗數有7,700宗，按季減9.41%或800宗，按年則增1.31%或100宗；涉及相關金額達19.31億港元，按季減0.51%，按年則飆49.11%或6.36億元。這意味即使疫情下全球各地封關，仍有不少人選擇移民。去年整體人口數據顯示，香港自2003年來首度錄得居民淨移出，2020年全港約747.42萬人，按年減46,500人。

事實上，今年以來企業遷離香港消息頻現，擁有Timberland、The North Face等知名服裝品牌的威富公司（VF Corporation）宣布，將品牌營運中心由香港遷至上海；同時將供應鏈基地轉移至新加坡。去年在港裁員的歐萊雅亦正於新加坡和上海建立業務，打算創建以上海為起點的北亞業務區，為其業務提供更大連貫性；索尼互動娛樂也在今年初決定，把亞洲業務據點從香港移至新加坡。香港美國商會上月的調查顯示，有42%的美資企業正考慮或計劃撤離。

而作為香港經濟命脈之一的金融界，也出現外資退租潮。早前私人銀行瑞士寶盛據報擬退租中環國際金融中心（IFC）及交易廣場，共涉5層辦公室；今年2月亦有傳瑞銀退租上環李寶樁大廈一層樓面；法國巴黎銀行亦退租IFC二期部分樓面。戴德梁行統計指出，自2019年起，香港辦公室空置率已創15年新高，而退租樓面有80%來自跨國公司。

資深財經專家林一鳴表示，許多人把香港形容為「國際金融中心」，但這種說法其實只對了一半。他解釋，過去多年香港的角色只是「幫助中國企業取得海外投資」，外資企業來港融資的情況很少。他預計，隨着內地金融市場逐漸開放，或容許外資直接購買內地股票或債券，屆時香港的作用會被「分薄」，地位將持續下降。

●滙控亞太區易帥 廖宜建Rosha出任聯席CEO

廖宜建和Rosha之前分別是滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁，兩人亦隨着新職位晉升為集團執行董事，並加入滙豐銀行董事會出任執行董事，以及成為集團執行委員會成員，直接向祈耀年匯報。跟上周流傳版本不同的是，兩位王冬勝的接班人不會「劃分地盤」，而是一起主理區內所有市場。

祈耀年指，廖宜建及Rosha均為資深銀行家，而且相識多年。滙控於香港、中國、新加坡、東南亞和印度等亞洲地區都有重要的增長計劃，未來5年更將投資60億美元（約468億港元）加強亞洲布局，隨着集團亞洲增長策略推進至下一階段，相信兩人可以負責執行集團早前定下的策略。

滙控近期開始落實「重返亞洲（Pivot to Asia）」策略，不但將集團3項支柱業務的環球主帥由倫敦調回香港，亦宣布退出過去持續虧損的美國零售銀行業務，又擬於亞洲增聘財富管理專才拓區內資產管理業務。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，在滙控加強發展亞太財富管理業務下，將王冬勝原有職能一分為二相信是正確發展方向，惟集團夾在中美「兩邊不是人」的境況，使其要打入內地市場仍有一定難度，而「人哋亦未必接受」，相信仍需要時間建立。他指，消息對滙控股價有正面刺激作用，周一(7日)滙控收市升0.3%，收報48.7元，預計重闖50元大關不是難事，惟難言能否企穩50元以上。

在滙豐銀行度過16年寒暑、擔任滙豐亞太區行政總裁11年的王冬勝，將於退休後接替退任滙控非執行董事的史美倫做該行的主席，同時擔任滙控主席杜嘉祺和祈耀年的顧問。王氏於致亞洲全體員工信函中稱，榮幸能領導滙豐在亞太區發展逾10載，期待出任滙豐銀行主席一職，相信新領導層能夠帶領滙豐在亞太區的發展邁向新里程。

祈氏指，集團沒有為員工設立硬性退休年齡，退休為個人決定。王氏被外界認為難以取代，他2005年加入滙豐前一年，亞太區稅前盈利由僅65.49億美元，去年升至128.32億美元，增近一倍，2016年佔滙控稅前盈利的比率一度高達194%。

惟王冬勝近年陷入不同政治漩渦，首先是滙控因華為事件被內媒多次批評，而他擔當起與內地當局溝通的重任；去年則因簽名支持《港區國安法》被美國等西方國家抨擊。