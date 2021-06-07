【產經評論】香江繁華情不再　融入內地始翻身

過去，內地尚未全面開放，香港一直充當成外資進華的橋樑，也是引入外匯的窗口，食盡兩家茶禮，得享數十載繁華。可隨着內地加快改革開放，兩地差異不斷收窄，且如今適逢身處百年未遇之大變局，更多外資可選擇直接投資內地市場。可憐不論現任或前任的港官毫不警醒，仍自詡為內地連接全球的「超級連繫人」，各路資金求去，豈非無因？若再不加快配合國家戰略和地區發展轉型鞏固競爭力，香港難逃邊緣化命運！

面對大變局，作為香港百年老店的滙豐控股，最新更換了亞太區舵手，原本的一人職位改由兩人分管，當中一名為華人，反映其看重亞太區，尤其押注內地。誠然，在中美金融戰下，類似滙豐這類大型外資金融機構處於政治風眼，惟與不少美國大型金融機構一樣，滙豐一直堅持重點發展內地業務，現時的行徑可謂已歸邊了。究其原因，是今時今日內地市場的規模與機會，已成為任何國際機構不可或缺的重要市場，即使美國政府製造諸多障礙，亦不能改變客觀現實。觀乎疫情發展，即使是最樂觀估計，全球也需時數年才能回到不用戴口罩的正常生活，中美在此期間只會更坐大，經濟發展朝「區域化」演進。

換言之，過去香港被視為外資進入內地的重要窗口角色成為歷史，一來如今外資有更多合法渠道直接進華，如可經互聯互通投資A股、在內地成立全資控股金融據點等；二來他們繼續留港與否，考慮的不會是單純的「情意結」，而是實際成本、風險與回報。中美爭霸，香港既處夾縫，亂港分子又乘機攪局，製造黑暴與恐慌，社會嚴重分化，上周又再動用龐大警力，穩定營商環境不再，人才與資金焉能留！

再考慮香港的營運成本，尤其租金長年居高不下，生活環境、創新科技應用等各方面皆落後於其他區內競爭對手，促使愈來愈多外資選擇將地區總部遷到其他亞太中心，甚或索性直接在內地大城市設立據點。故無論站在客觀的政治現實，抑或先天的地理位置，香港須謀與內地經濟進一步融合，盡快追回失地，否則不但亞太前列地位不保，在沿岸地區亦遲早給深圳比下去。

不少人認為上述是危言聳聽，以為香港仍具金融獨特優勢，君不見中美大打金融戰，香港食正中企上市浪潮？其實，對不少大型新興中企而言，美國依然是全球創投資金集中地，在美招股才能享受較高估值，例如內地最大的召車企業，傳已放棄在港上市。顯見，中企基於商業考慮，也不一定選點香港。香港還以為「躺平」也不愁貴客進門，並擬上調股票印花稅變相趕客，不知道凡事皆沒「必然」。

黃台之瓜，何堪再摘。香港競爭力每況愈下，營商環境不進反退，再經歷黑暴摧殘和世紀疫情，經濟衰退恐創史上最長，工人開工不足甚至失業、企業艱苦經營，民間疾苦誰來憐？設法推動經濟持續發展，居民安居樂業，才是這座城市生存之本。不思進取，錯估形勢，非但外資撤港不回頭，中資也不是必然會來港投資。各方資金人才「鳥獸散」，香港日子只會更難過，日後要追回失地，時機一失只落得力不從心，最終數十載繁華盡毀，莫非就是香港的歸宿？