雄心壯志！日企組量子技術聯盟　勢於與中美爭雄

日本媒體報道，在新一代量子技術的全球競爭日趨強烈之際，日本約有超過50家企業將組成該領域國家隊，率領日本在量子技術發展上，與中國和美國等世界大國爭雄。

報道指，量子技術可望對材料與人工智能的發展帶來革命性影響，而這兩個領域對日本的經濟與政治安全意義深遠，因此，該些企業結盟將聚焦於日本企業能否發展出一個具競爭力的市場。

日本電信電話(NTT)社長Hiromichi Shinohara社長表示，量子技術可能促進日本產業發展，必須在產業、政府、學術界方面共同合作。

報道指，包含東芝、NTT日立在內的11家日企今夏將組成委員會，負責發展技術與人力資源投入，確保日本在量子領域的全球競爭力，預料有超過50家企業加入。

量子技術可應用於安全通訊與加密、數據搜集與分析以及先進技術的發展上，由於量子通訊及加密直接關聯國家安全，日本政府正計劃與民間部門合作，以提升日本在該領域的實力。而除了高度安全的通訊與高速電腦外，企業也試圖創造超敏銳的量子探測器，以應用於醫學與其他領域。

事實上，日本已強化在相關技術上的發展，根據分析公司Valuenex Japan的調查，在量子通訊與加密的硬件專利上，東芝取得104件專利，排名全球第1，日本電氣(NEC)88件，排名第3。

報道說，鑽研量子技術20年的東芝在傳輸加密「鑰匙」的速度與距離上也稱冠全球，2020財政年度，東芝開始將量子加密通訊商業化，預料2035年全球市場將成長至200億美元，東芝的目標是在2030財政年度，銷售量達30億美元。

然而，日本在實際應用上落後中國，中國顯然佔全球量子通訊市場的絕大部分，中國採取國家領導方式，在北京與上海間建造廣泛網絡，今年1月，北京宣佈利用衛星，完成4,600公里的通訊。

儘管日本技術一流，但失去競爭先機的例子不勝枚舉，比如一度佔優勢的半導體領域，日本地位已被南韓與台灣取代。為避免重蹈覆轍，企業在基礎建設發展與標準化上必須與政府合作，該新委員會預料在此進程扮演關鍵角色。

報道說，日本必須發展自己的戰略，以與中美競爭。美國資訊技術企業，比如IBM等科技巨頭也發展量子電腦，該些公司有豐沛的資本與人力資源。而日本企業則寄希望於「量子啟發的」(quantum-inspired)電腦，透過傳統數碼電腦技術，同時結合量子力學來解決複雜問題，而有別於還需20年研發的量子電腦，量子啟發的電腦現在已進入實際運用。