美股道指收跌126點　網軍熱炒股全線飆升

美國股市周一(7日)個別發展，道指收報34,630點，跌126點或0.36%；標指收報4,226點，跌3點或0.08%；納指收報13,881點，升67點或0.49%。

市場觀望通脹數據之際，美國財長耶倫表示，總統拜登應繼續推動4萬億美元開支計劃，即使這樣最終會令利率略為上升，從美國社會和聯儲局角度而言都是有利的。

投資者密切關注本周將公布的經濟數據，其中包括周四的5月消費者價格指數(CPI)，4月份的CPI指數按年增長4.2%，創2008年來最快增幅。如果5月CPI繼續上漲，其可能使聯儲局退出其寬鬆貨幣政策。

Federated Hermes首席市場策略師奧蘭多警告，通脹可能比聯儲局預期的更為棘手，可能令聯儲局及主席鮑威爾在夏末之前放棄暫時性通脹的主張，為較預期快的收水行動鋪平道路，並視此為最大市場威脅，可能導致美股夏季動盪。儘管如此，他長期仍然看好美股，給予標指年底目標4,500點，較上周五有6%上漲空間。

聯儲局將於6月15日至16日舉行貨幣政策會議。在這場會議前一周，聯儲官員進入緘默期，而CPI是這場會議前公布的最後一批重要經濟數據之一。

個股方面，網軍熱炒的股份續受關注，戲院營運商AMC全日升14.63%，收報55美元；GameStop收漲12.74%，報280.01美元；BlackBerry升13.78%至15.77美元；Koss升2.41%，收報27.6美元。

美國反壟斷監管機構批准微軟以160億美元收購人工智能公司Nuance，微軟股價收報253.81美元，升1.2%。