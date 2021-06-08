邵志堯：如何將金融產品信仰化？

回想在中學畢業的時候和同學討論，究竟哪一個行業是能賺大錢的，筆者提出宗教事業比任何一個行業優勝。古今中外，人類也要找些東西去依靠，東方佛教、西方基督教和中東伊斯蘭教的信眾都無條件作奉獻，心想若果能創造一個宗教並成為教主便會豬籠入水。

上述說話只是戲言，宗教始終是嚴肅和導人向善的事情，不能把他們銅臭化，但將項目或企業宗教信仰化確實是一門好生意。在股票市場內，有心人把他們提升到神級地位，近年有飛往火星的「鋼鐵俠」和點科技股成金的眾人契媽「木頭女股神」，形象鮮明和入屋，打着年輕人喜愛的顛覆世界的口號，短時間內聚集了不少信徒。每一句說話成為人間福音，每一個舉動成為神迹，大家都爭相倣效。

今年初，大俠和女神的股價都到了頂峰，大俠突然來一招「無中生有」，在上市公司購入虛擬貨幣之後便公告可用虛擬貨幣作買賣電動車之用，令到相關貨幣和股票瘋狂，突然又作驚人發現，說虛擬貨幣的發掘並不環保，再由另一虛擬汪汪幣取代。

由於虛擬世界沒有監管，令到信徒無所適從，主事人只在社交媒體打三言兩語便可以舞高弄低，只有部分信眾驚覺被人忽悠，但大部分信眾仍虔誠參拜，並謾罵批評者褻瀆「神靈」，恍如再生白蓮教，筆者慨嘆人類查實從未進化，除了由古裝換上時裝之外，人心一切沒有變化。

江西財經大學客座教授邵志堯