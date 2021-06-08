陳正犖：非農數據處中間水平對股市有利

上月美國增加了55.9萬個非農業就業職位，低於但仍接近市場預期，當中消閒和酒店業增加了29.2萬個就業職位，接近過去三個月的趨勢。工資增長遠高於預期，按月增長0.5%，按年增長2.0%，勞動力短缺似乎證實是一個真實且持續的問題，刺激工資升幅加快。

美國職位增長的三個月移動平均數，繼續徘徊在略高於50萬份水平，或仍足以讓聯儲局繼續認為經濟在收復工作崗位方面取得「良好進展」。如果就業數據更強勁，可能使聯儲局以更進取的時間表縮減買債，但目前中間的數據，意味着官員們可能會花時間在夏季討論縮減買債規模，並可能在8月下旬Jackson Hole年會或9月議息會議上，發出更明確的信號甚至正式公布。目前，我們維持基本假設，聯儲局9月或宣布將減少買債，有機會從12月起每月減少購買100億美元美國國債及50億美元按揭抵押證券。

上周五數據公布後，美國股市上升，這或暗示經濟反彈略為放緩，市場反而視為一個積極信號，這或代表聯儲局可以避免過快收緊貨幣政策，讓經濟復甦更長時間。疫情後經濟重啟急劇反彈，稍後將過渡至經濟擴張回復正常，對於市場和政策制定者來說，是一個很大的未知數，這過渡階段對擴張的可持續性和持續時間，有很大影響。如果就業和生產力，能夠以強勁但可控的速度復甦，似乎是擴張前景有望更長遠的利好信號。

今次數據背後還有一點值得關注，目前休閒和酒店業職位明顯回升，貢獻了大部分服務業職位增長。休閒和酒店業是收入較低的大型行業，5月平均時薪僅為18.10美元，而所有私人就業的平均時薪為30.33美元，或意味着即使所有行業工資都上漲，當休閒和酒店業職位佔比上升，將抵銷部分工資增長。此外，由於疫情期間休閒和酒店業失業人士，在其他行業找到了工作，要吸引他們回到低薪行業可能具有挑戰性。現時美國就業市場仍較疫情爆發前流失逾700萬個職位，看來要真正全面復甦仍需要一段時間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖