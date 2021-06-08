道指跌126點　紐油觸及70美元

●美匯指數跌至89.95；港匯見7.7594；離岸人民幣(CNH)報6.3880；美元兌日圓處109.27；歐元升上1.2192；英鎊報1.4128。金價企每安士1,899美元。布油見71.47美元；紐油報69.11美元。比特幣挫至3.35美元水平。道指期貨下跌。

●美國白宮新聞秘書Jen Psaki表示，拜登政府與共和黨議員之間就基建方案進行的談判「不設時限」，強調總統拜登雖然願意有所妥協，但也有局限性。

●外媒報道，美國聯儲局正處於部署縮減每月1,200億美元資產購買計劃的初期階段。

●港股ADR指數收報28,825點，升37點或0.13%。

●即月恒生指數夜期收報28,763點，升15點，低水24點，成交9,262張。

●紐約7月期油收報每桶69.23美元，跌39美仙，盤中一度觸及70美元水平，為兩年來首次；布蘭特8月期油收報每桶71.49美元，跌40美仙。

●紐約8月期金收報每安士1,898.8美元，升6.8美元或0.4%，受制於1,900美元關口。

●內媒報道，第13屆全國人大常委會第29次會議在京召開，上周鬧得滿城風雨的印花稅法草案二次審議稿亦於周一(7日)提交審議。外界關注的證券交易印花稅稅率是否下調，亦自有分曉。據報，證券交易印花稅稅率及優惠政策依然保持不變，即按照證券交易成交金額的千分之一，且只對證券交易的出讓方徵收，不對受讓方徵收。

●由於切割和打磨商需求強勁，有指全球最大鑽石生產商De Beers上調部分2克拉以上的鑽石原石價格約10%。