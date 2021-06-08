道指跌126點 紐油觸及70美元
2021年06月08日 07:53
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●美匯指數跌至89.95；港匯見7.7594；離岸人民幣(CNH)報6.3880；美元兌日圓處109.27；歐元升上1.2192；英鎊報1.4128。金價企每安士1,899美元。布油見71.47美元；紐油報69.11美元。比特幣挫至3.35美元水平。道指期貨下跌。
●道指收報34,630點，跌126點或0.36%；標指收報4,226點，跌3點或0.08%；納指收報13,881點，升67點或0.49%。 https://bit.ly/3x5MQp0
●美國白宮新聞秘書Jen Psaki表示，拜登政府與共和黨議員之間就基建方案進行的談判「不設時限」，強調總統拜登雖然願意有所妥協，但也有局限性。
●外媒報道，美國聯儲局正處於部署縮減每月1,200億美元資產購買計劃的初期階段。
●港股ADR指數收報28,825點，升37點或0.13%。
●即月恒生指數夜期收報28,763點，升15點，低水24點，成交9,262張。
●紐約7月期油收報每桶69.23美元，跌39美仙，盤中一度觸及70美元水平，為兩年來首次；布蘭特8月期油收報每桶71.49美元，跌40美仙。
●紐約8月期金收報每安士1,898.8美元，升6.8美元或0.4%，受制於1,900美元關口。
●英國富時100指數收報7,077點，升8點或0.12%；法國CAC指數收報6,543點，升27點或0.43%；德國DAX指數收報15,677點，跌15點或0.1%。 https://bit.ly/3isORHQ
●內媒報道，第13屆全國人大常委會第29次會議在京召開，上周鬧得滿城風雨的印花稅法草案二次審議稿亦於周一(7日)提交審議。外界關注的證券交易印花稅稅率是否下調，亦自有分曉。據報，證券交易印花稅稅率及優惠政策依然保持不變，即按照證券交易成交金額的千分之一，且只對證券交易的出讓方徵收，不對受讓方徵收。
●由於切割和打磨商需求強勁，有指全球最大鑽石生產商De Beers上調部分2克拉以上的鑽石原石價格約10%。
●外資異動，滙豐亞太雙帥接掌，外企提速離港。 https://bit.ly/2T4RN2M
●貝索斯7月坐火箭上太空觀光，搭一次要幾多錢？ https://bit.ly/3z4X9f7
●首季「永久離港」為由提取強積金總額按年飆5成。 https://bit.ly/2T5HXhg
●雄心壯志！日企組量子技術聯盟，勢與中美爭雄。 https://bit.ly/2SgYuPg