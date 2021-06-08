聞到燶味？兩岸關係存暗湧　股民要提高風險意識…

近日，外媒報道美國3名聯邦參議員乘搭美軍運輸機抵達台北松山機場，引來全球注視中國的回應。網絡紛紛熱炒這段新聞，皆因兩岸緊張關係隨時升級，加上美國財長話加息對聯儲局而言是好事，引來收水憂慮，重磅消息接連出現，令港股有點「窒息感」，恒指周一(7日)落番28,700點水平，A股氣氛亦似乎冷下來，看來短線又復區間上落局面。

老實講，中美交惡，香港同台灣都係敏感題目。如今台灣疫情嚴峻，若兩岸這個時候動武，內地出師或因「趁病攞命」而被冠以「不義」之名；但面對美國挑釁，一旦動真格，又真的非同小可，故事件如何發展，股民且別掉以輕心。

台海局勢似乎在醞釀變化，地緣政治風險不容忽視。再加上6月是基金半年結，不排除會有好淡大戶「大撼大」的場面，散戶若自問沒有把握了解方向的話，信心不足可選擇減持重磅股增持現金隔岸觀火，保持小量倉位轉炒題材股，乃自保方法。

此外，留意到周一一家主板上市公司，因出售資產而被交易所評為不再適合上市，股價即急挫逾8成，市值單日蒸發65億港元，小股東未及逃生真係一殼眼淚！今次事件，都算是好耐唔見的嚴厲行動。到底有關公司上訴是否可以推翻交易所定論，不得而知；但若然交易所維持原判，長遠或因企業融資操作靈活度下降，對中企赴港上市需求有負面影響。

東網產經專欄作者 帥哥