陳蓓敏：中廣核能估值吸引

美國公布5月非農新增職位為55.9萬個，較市場預期67萬個為少，私人職位增加不足50萬個，顯示市場增長動力不足。放緩市場對加息的預期。美股上周五三大指數做好，納指升幅較多，升約1.5%。全周三大指數錄得平均升幅約0.6%。投資者等待周四公布的5月消費物價指數和歐洲央行議息。

中國公布五月以美元計價，出口數值按年升27.9%，低於市場預期三成升幅。首5個月出口升四成，進口升35.6%。國內股市牛皮偏軟。中國正在重慶舉行和東盟各國外長會議，聚焦政治安全、貿易、文化交流、海上合作、抗疫和公共衞生五大範疇。中國和美國緊張難見紓緩，美國總統簽署行政命，將制裁中國企業數目增至59間，生效日期為8月2號。投資者需在生效一年內完全撤出投資，顯示美國與中方關係仍在角力間。6月16日美、俄領䄂會面，料見兩國角力。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)