美股今年吸金近1.4萬億元　四大利好因素加持

儘管市場面對通脹隱憂，但資金續流入美股。星展分析指出，今年美國股票型基金淨流入遠超去年水平，主要受惠企業獲利、經濟復甦、量化寬鬆與疫情趨緩四大利好因素加持，吸引資金大舉押注美股。

據EPFR Global統計，今年以來美國股票型基金淨流入達1,790億美元(約1.39萬億港元)，超過去年總流入金額270億美元。反觀其他地區，如歐洲、日本今年以來分別淨流入160億美元及90億美元資金，亞洲(不含日本)淨流入資金同樣疲弱，今年以來僅約120億美元。

星展集團投資總監辦公室分析，資金大幅流入美股顯示市場對美國經濟復甦深具信心，預期未來數月，標普500指數可望受惠於經濟增長、企業獲利增長、貨幣寬鬆與疫情緩解等因素，帶動指數持續攀升。

首先，星展認為總體經濟動能強勁，目前美國總經動能仍然強勁，ISM製造業指數一直保持在代表景氣擴張的50之上，美國失業率也一直在穩定下降，截至4月失業率為6.1%，顯示未來國內消費前景良好。其次則是企業獲利增長動能強勁，第一季每股企業財報中高達87%的公司獲利優於市場預期，其中科技和金融類股表現亮眼。預期企業獲利強勁動能可望持續。

第三、貨幣政策寬鬆推動美股向好，聯儲局的超寬鬆貨幣政策依然持續，政策官員認為，近期通脹壓力上升只是暫時性，淡化了過早採緊縮性政策的可能性。最後，新冠肺炎疫情改善。星展表示，美國每日新增肺炎病例呈現急劇下降趨勢和疫苗接種率高的情況顯示疫情獲得控制，這對美國經濟前景正面。

星展認為，儘管科技股估值下滑，但企業獲利仍然強勁，是時候重新評估。從最近一季的企業財報顯示，科技類股96%的企業獲利優於市場預期，而且有89%的企業營收呈現增長，隨着科技類股市盈率下滑了12%，可望出現提逢低入市、長期布局科技股的機會。