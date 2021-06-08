氣候相關訴訟　石油巨企壓力大增

荷蘭法院5月底裁定，荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)到2030年的排放量須比2019年減少45%。法律專家預料，判決先例一出將影響艾克森美孚(Exxon Mobil)、道達爾(Total)等石油巨企目前類似訴訟的結果，未來環保團體也可能擴大向企業界興訟的力道。

報道指出，該判決已被視為先例，意味企業在對抗氣候變遷議題上必須承擔更多法律責任。律師表示，許多產業都緊盯此判決的潛在連鎖反應，例如他們是否必須加速減碳計劃，以及荷蘭以外地區是否也適用於此。隨着石油與天然氣企業面臨來自環保團體、政府與投資者的調查與監督壓力與日俱增，殼牌在法律戰的挫敗，將促使其他氣候相關的類似訴訟案加大力道。

另外，法國環保團體和當地機關針對道達爾提出類似訴訟，即將測試殼牌裁決帶來的影響性。據悉，巴黎楠泰爾(Nanterre)法院預計9月判定此案是否繼續進行，該訴訟案旨在迫使道達爾能源立即停止開採和減少排放，2030年的產油量比2010年的水準減少37%。該案主要原告、非營利環保團體Notre Affaire a Tous的法律顧問穆格爾表示，該團體稍早與荷蘭案件的原告進行協調，以擬定共同的訴訟策略。穆格爾指出，荷、法的訴訟案皆着重於所謂的注意義務(duty of care)法律，意即企業必須確保營運不會對人民造成傷害，包括氣候變遷所造成的損害。