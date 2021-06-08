再生燃料關注日增　大豆油期貨價格創新高

氣候變遷對環境、經濟及社會造成影響，全球近年加速減碳，美國總統拜登誓言目標在2030年前減碳50%以上，帶動了生物燃料需求高漲，芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆油期貨價格攀上歷史新高。

大豆油普遍作為穀片、麵包及其他零食的原料，但隨着拜登政府呼籲2030年前減碳50%以上，朝發展再生能源推進，生質燃料業對大豆油等蔬菜油的需求日益熱絡。CBOT大豆油期貨價格今年以來已飆漲近70%，周一(7日)盤中高見每磅突破73美仙，刷新2008年觸及歷史高位。美國大豆上漲也推升大豆油價格，受惠中國需求強勁，CBOT交投最旺的大豆期貨合約，上月曾漲至每英斗16.43美元，創2012年9月來新高。

美國農業部根據5月發布的月度供需報告預估，在2021至22銷售年度，生物燃料部門消耗120億磅大豆油，高於2020至21銷售年度消耗的95億磅。

生產端方面，金融服務集團StoneX Group數據顯示，美國大豆油產能今年擴大到9.35億加侖，比去年的產能提高近兩倍，至2023年大豆油年產量可望擴張至逾20億加侖。StoneX首席大宗商品經濟學家Arlan Suderma表示，對新一代再生燃料的需求熱潮，與乙醇燃料熱潮初期看到的景象如出一轍。

隨着綠色能源日益受關注，巨企開始發展相關產業。美國農業企業巨頭ADM上月宣布，將斥資3.5億美元在北達科他州Spiritwood興建一座大豆壓榨工廠，並透露該座新廠會在2023年收成季前啟用，每日可處理多達15萬英斗的大豆。除了ADM，農企巨頭美國嘉吉(Cargill)公司月前表示，耗費4.75億美元改善7個州的大豆壓榨設施，以提升效率並提高產量。