難料疫下市場需求！美企續延長交付貨款天數留現金

去年初美國經濟遭受新冠肺炎疫情所重創，許多企業向供應商要求延後付款，外媒報道，疫情爆發後逾年，部分企業仍維持該做法，甚至再延長天數，以保留更多手頭現金。

研究機構Hackett Group統計，逾900家美國大型企業在2021會計年度首季向供應商付款的平均時間為58天，長過2020年同期的55天；平均現金餘額達14億美元，按年增加14%。對比於2020會計年度，1,000家企業支付貨款的平均時間為62天，按年增7.6%。

其中最大百貨連鎖店梅西百貨(Macy's)首季度支付帳單的時間平均達163天，長過1年前同期的134天。該公司首季持有18億美元現金，較2020年同期增加18%。梅西財務總監Adrian Mitchell於5月中曾指，較長的付款期限令公司受惠。

另一家食品大廠億滋國際(Mondelez International)亦指，延後付款令公司現金部分好轉。

Hackett主管Craig Bailey稱，延長付款期限的情況持續，反映企業仍對未來保持謹慎，特別是深受疫情重創的產業，如零售業，因疫情期間消費者支出模式改變，令業者更難預測市場需求。