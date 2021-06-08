港股續受制兩萬九關　科網股回落　汽車股跑贏

港股繼續受制兩萬九關，恒生指數倒跌逾50點，至28,700點水平。國企指數跌30點；科技指數跌60點，主板成交450億港元。

大型科網股偏軟，美團跌1.7%；阿里巴巴跌1%；小米集團倒跌0.5%；騰訊靠穩，暫守600元大關。

【10:00】港股再戰兩萬九關 友邦漲1% 汽車股炒上

港股升幅擴大至近200點，高見28,979點，再挑戰兩萬九關，暫維持過百點升幅。國企指數升40點；科技指數靠穩，主板成交250億港元。

汽車股踩油，吉利汽車5月總銷量按年跌12%，股價低開近3%後倒升4%，企22元水平。比亞迪股份升3.6%；長城汽車及東風集團齊升4.1%；五菱汽車飆7%。

金融股撐市，友邦保險升1.1%；香港交易所及中國平安升0.5%；滙豐控股倒升0.2%。ATMXJ五大科網股窄幅上落。

【09:20】港股靠穩 小米彈逾1% 內銀向好

港股開市靠穩，恒生指數升113點，報28,900點；國企指數高開47點，報10,795點；科技指數升37點，報8,079點。

藍籌股個別發展，藥明生物及百威亞太升1.9%表現最佳。金融股靠穩撐市，友邦保險升0.6%；工、中、建三大內銀股升0.6%至0.8%；香港交易所升0.2%；滙豐控股及中國平安無起跌。

大型科網股方面，小米集團反彈1.7%，公司澄清網傳爆炸倉庫不屬於小米。京東集團升近1%；騰訊升0.9%；美團及快手無起跌；阿里巴巴跌0.1%。