德銀：通脹飆升恐為全球經濟投下定時炸彈！

德意志銀行警告，美國聯儲局為達成全面、且具包容性的經濟復甦，將容忍更高的通脹，惟聯儲局再不收緊政策將造成可怕影響，隨着通脹持續上升的迹象漸增，最終恐成為全球經濟的定時炸彈，帶來嚴重的經濟衰退，引發一系列金融危機，特別是對新興市場的影響。

雖然華爾街和美國聯儲局的大部分人都認為，通脹只是一個暫時問題，隨着特殊因素的消退，通脹亦將會消退。然而，德銀的看法不一，並認為通脹更有可能持續存在，並將導致未來幾年的危機，直指如專注於刺激措施而無視通脹擔憂，將在不久的將來被證明是錯誤的。

聯儲局目前不打算加息或縮減量化寬鬆(QE)政策，除非看到其「包容性目標」獲得更進一步的顯著進展，但有多位聯儲局官員表示，他們離這一目標尚遠。儘管美國消費物價指數(CPI)及個人消費支出物價指數(PCE)已高於聯儲局設定的2%通脹目標，當局仍認為目前的通脹上升只是暫時性的，並稱隨着新冠肺炎疫情及供應斷鏈的問題消退，通脹也將趨緩。

德銀首席經濟學家David Folkerts-Landau等發表報告，強調激進的刺激措施及根本的經濟變化，將導致目前的通脹發展至聯儲局無法收拾的地步。忽視通脹正使全球經濟坐在一顆定時炸彈上，影響可能是災難性，特別是對那些最脆弱的社會群體。如美國加息，對債務沉重的國家或造成嚴重破壞，尤其是在新興經濟體中可能會出現金融危機，因為該些經濟體的增長無法克服更高的融資成本。

Folkerts-Landau指出，過去從未見過如此一致性擴張的財政及貨幣政策。隨着生產超過潛力水平，有關情況將繼續下去，這也是為何是次通脹如此與眾不同的原因。