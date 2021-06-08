「互聯網先生」天潤雲遞交上市申請

中國雲客戶聯絡解決方案供應商天潤雲向聯交所遞交上市申請，中金為獨家保薦人。

該公司於雲端提供客戶聯絡解決方案，並利用雲計算技術，以軟件即服務(SaaS)模式及虛擬私有雲(VPC)模式提供大容量及高可用性的解決方案。截至2020年止，共2,253名客戶，按年增加96.29%，而年採購金額超過100萬元人民幣(下同)的客戶達61個，按年減少1.61%。

該公司於2020年，盈利7,016.7萬元，按年增長18.63%，收入按年上升5.65%至3.53億元，而SaaS及VPC解決方案各佔96.4%及1.7%，按年分別增加4.87%及7.37倍。

值得留意的是，在通信業界被譽為「互聯網先生」、中國網絡通訊(已於2008年併入中國聯通)創始人及行政總裁田溯寧為公司第2大股東，旗下一間控股公司持有天潤雲24.63%股份。無獨有偶，該公司創辦人、董事會主席兼首席執行官吳強於2000年至2006年任職於中國網絡通信，持有公司40%股份，為最大股東。

天潤雲前身為天潤融通，於2016年1月18日，在新三板掛牌，其後於2018年11月除牌。一度計劃改往深圳創業板上市，於2020年10月28日，向中國證監會北京證監局辦理上市前輔導備案，惟其後於2021年2月認為國際投資者對公司經營所在行業及業務相對更為熟悉，故在2021年4月自願終止上市前輔導，並選擇在港遞交上市申請。