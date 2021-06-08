疫情嚴峻　業績歸零　台灣商會倡7點救市

台灣疫情未見緩和，三級警戒再次延長到6月28日。商總理事長許舒博今日(8日)稱，部分產業陷入即刻停工、業績歸「零」、員工生計難以為繼的生死關頭，故此，趕在立法院審議紓困4.0方案前夕，商總普查會員產業意見，已火速將服務業受創情形與實際紓困需求送進行政院和立法院，為產業降溫。

他表示，產業實際上已受疫情影響超過一年，今年疫情比去年更險峻，產業受衝擊也更快更大，三級管制下很多行業上不了班，零業績或掉到不剩10%，故政府紓困4.0一定要「精準、加碼、快速」才能發揮效益，且提出七大建議，包括：1.染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象；2.協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助；3.各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困；4.展延舊有紓困貸款，減輕企業還款壓力；5.全面調降公有空間租金降低業者經營負擔；6.因應疫情期間防疫優先，證照效期自動展延半年；以及7.鬆綁工時規定。

許表示，這次疫情衝擊台灣服務業太嚴重，若疫情持續蔓延，政府要有心理準備紓困資金可能不夠用，未來可能不得不舉債來打救企業。

商總在5月疫情升溫後展開會員產業調查，據回收97個產業公會問卷結果顯示，除部分被迫停業的服務業外，整體服務業與2019年同期相比，2020年5月平均營收衰退56%，與去年3、4月疫情最嚴重時期相比，平均營收又下降36%。倘若事態持續超過一個月以上，衝擊與影響將急速擴大。

其中，各縣市陸續祭出禁止內用禁令，餐飲業首當其衝，有大型宴會餐廳訂單被退訂到8月份，營業額跌至零，與2019年同期相比，今年5月餐飲業營運衰退高達80%以上，目前約有55%業者只能暫時停業、歇業，而高達80%以上餐飲業已開始放無薪假，更有13%考慮裁員。

觀光旅遊業亦受重創，與2019年同期相比，旅行業今年5月營收下降高達95%。旅宿業方面，約50%業者選擇自主停業，25%業者實施無薪假，更有10%考慮裁員，其中以中小型民宿業受影響最為嚴重。

至於交通運輸業，小客車租賃業與2019年同期相比，今年5月營運下降85%至90%，其中遊覽車客運因旅遊人數大幅縮減而幾近停頓，與2019年5月相比，今年5月整體營運銳減98%。

而金融保險業，與去年3、4月疫情最嚴重期間相比，整體營運下降幅度最高達65%，保險代理業已有41%實施無薪假。