日本夥芬蘭拓6G以制定全球標準　冀日企佔比至少達10%

日媒報道，日本的「Beyond 5G推進聯盟」短期內將與芬蘭的「6G旗艦計劃」 簽署協議，據悉，有關協議內容將於周二(8日)舉行的2021年全球數位峰會上宣布。

Beyond 5G推進聯盟旨在2030年代實現6G技術的商業化，成員有東京大學及日本主要電信業者，包括日本電信電話、NTT Docomo、KDDI、軟銀及樂天電信等；而6G旗艦計劃則由芬蘭奧盧大學領軍，而電信設備製造商諾基亞亦會參與其中。

據報，日商擁有的5G專利佔比，落後於南韓三星電子及美國高通等公司，NTT Docomo持有約6%的5G專利，高通及中國華為各持有約10%。日本內務省希望日企在6G專利的佔比至少達10%，同時在設備和軟件亦能佔到30%。

事實上，於該倡議之前，日本早於4月已與美國合作，承諾共同投入45億美元開發下一代通訊技術，而日本與芬蘭的產業團體是次聯手研發第六代行動通訊技術(6G)，希望能在中國企業影響力愈來愈大的領域裡引領制定全球標準。

日方公司將參與聯合研究項目和人員交流，並正在與包括電信供應商思科系統公司(Cisco Systems)和晶片製造商英特爾(Intel)在內的美國同行洽談未來的合作。