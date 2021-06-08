叮當健康完成新一輪融資　涉逾17億元

中國互聯網醫療平台叮當健康宣布，完成新一輪融資，涉資2.2億美元(約17.16億港元)，由另類資產管理公司TPG亞洲基金(TPG Capital Asia)領投，生物醫療領域的投資公司奧博資本(OrbiMed)、中國私募股權投資基金鴻為資本(Redview Capital)聯合領投，其他投資者包括璞林資本(Valliance)、蘭馨亞洲、夏焱資本、盈科資本等機構，集資所得將推動實施「醫療+醫藥+保險」的戰略發展。

叮當健康創始人兼董事長楊文龍稱，TPG、奧博及鴻為等私募股權投資公司在醫療行業具廣泛投資經驗，日後將加快醫療、醫藥數碼化進程，為百姓健康提供一站式服務。

TPG亞洲基金董事總經理蔡俐表示，在新冠肺炎防疫常態化的背景下，大眾對數碼生活和醫療健康的需求愈發明顯，叮當健康在大數據、互聯網新技術的加持下，看好叮當健康的技術、模式和發展潛力，將全力支持其快速發展，惠及更多用戶。

奧博資本(OrbiMed)合夥人王婷介紹，叮當健康以人工智能(AI)、大數據及5G物聯網等信息技術為醫療健康系統賦能，為行業發展帶來新動能。