【高盛推介】汽車股反彈　留意吉汽比亞迪輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周一(7日)早段全線反彈，當中近日股價波動的吉利汽車，周一急跌約5.1%後，周二(8日)早段低開約2.8%後隨即大幅反彈，高見22.15港元，收復周一部分失地。

吉汽公布最新數據，今年首5個月，總銷量約為53萬部，按年增長約26%，為全年銷量目標的35%。並有券商料吉汽2021財年及2022財年，銷量增長可按年各達19%及30%。

此外，周一首日納入為恒指成分股的比亞迪，周一回吐約1.1%，周二早段則表現強勢，開市高開約1.4%後升幅擴大，高見198.9元，突破超過兩個月高位。比亞迪公布最新數據，上月汽車產量共計49,018輛，按年增加52.4%。上月汽車銷量共計46,295輛，增加45.5%。觀察輪證資金流向，可見吉汽認沽證於上周五(4日)錄得約270萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而牛證則於周一獲資金轉向流入，有約240萬元，並集中在17至17.5元，及18至18.5元間收回區域的產品。

比亞迪方面，則見近期資金持續部署認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約640萬元。而牛證於周一亦繼續獲資金流入，並集中在174至176元收回區域的產品。

吉汽牛證68830，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率9.3倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

吉汽沽證22322，行使價18.86元，2021年9月6日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低街貨。

比亞迪牛證68379，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿6倍，高槓桿。

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