【瑞通推介】恒指兩萬九見阻力　資金好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注全球最低企業稅率以及美國周內公布的通脹數據，道指隔晚收報34,630點，跌126點或0.4%。

恒指上日收報28,787點，跌130點或0.5%，連跌4日。周二(8日)早段一度反彈逾200點，逼近兩萬九關口，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(7日)淨流入逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,500萬元，反映投資者看好後市反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

近日被總裁劉熾平減持的騰訊控股，周一曾低見598.5元，收市險守600元關，跌1.8%，3連跌並失20天線。據報騰訊將製作以《英雄聯盟》為藍本的電視劇，騰訊周二早段於600元關附近好淡角力，高位重上606元。周一有約9.9億元北水淨賣出騰訊。輪證資金流方面，超過5,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾780萬元淨流出。

近期反覆做好的吉利汽車，周一回吐5.2%收市，報21.1元。公司周一收市後公布，5月份總銷量約9.62萬部，按年減少約12%，按月減少約4%；首5個月總銷量按年增長約26%，佔全年銷量目標的35%。股份周二早段低見20.5元後獲承接，倒升逾4%，曾升穿22元。周一有約6億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，約660萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾330萬元淨流出。

小米集團澄清發生火警的並非小米倉庫，有小米貨品牽連受損但有保險，亦不影響客戶訂單。小米周一收挫4.1%報28.35元，跌穿10天線，周二早段回升逾2%，升抵29元後見阻力，升幅大為收窄。周一有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。