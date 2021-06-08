【高盛推介】美團連跌5日 資金積極部署好倉
2021年06月08日 12:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周二(1日)起開始連跌，當中周一(7日)跌約0.7%，周二(8日)早段繼續下跌，開市持平後雖曾上升，高見303.6港元。惟及後倒跌，並且失守300元水平，低見293元，為過去1周低位。而上周二累計至今則跌逾6%。
有報道引述消息，指美團申請註冊「美團無人機配送管理系統」商標，國際分類為科學儀器。另一報道指，美團自今年3月起，在微信端測試「美團小店」的小程序，通過微信小商店搭建自營電商平台，來進行直播和賣貨等活動。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低積極部署好倉，當中認購證於上周五(4日)及周一共錄得約3,470萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而牛證亦於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約150萬元，並集中在260元以上收回價的產品。而周一流入熊證的資金則集中在320元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，則見早前北水積極買入美團，但近日則見賣出，當中周一錄得約9.75億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購證(21396)。價外選擇可留意屬中期的美團購證(21602)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛證(68004)。遠牛選擇可留意美團牛證(67654)。
美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿7.5倍，行使價300至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿6.6倍，價外、中期。
美團牛證68004，收回價275元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛證67654，收回價265元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，近30元收回距離遠牛。
美團沽證23799，行使價252.68元，2021年9月30日到期，實際槓桿5.8倍，中期。
美團熊證69204，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，新上市貼熊。
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