法國外貿銀行：中國經常帳戶盈餘下降　留意資本外流情況

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞稱，中國的經常帳戶盈餘在2007年的高位後逐步回落，惟近年反彈上升的趨勢，在2020年的第四季，中國的經常帳戶盈餘佔整體GDP回復至3%。其中主因是去年中國較其他主要經濟體更快遏制疫情，因此大規模生產能力也較早恢復。

事實上，隨着中國的進口穩步增長，中國的經常帳戶盈餘有所下降，在2021年第一季度約為2%左右。

艾西亞續稱，2019年，由於服務貿易帳戶和公共財政赤字下降，中國經常帳戶的盈餘擴大。同時，去年製造業產品出口激增，尤其是醫療衞生產品和電子產品，而中國的旅遊逆差的大幅收窄，使經常帳戶盈餘進一步增加。

展望2020年以後，特別是在美國實施大規模的財政刺激的背景下，「雙赤字」將擴大美國的經常帳戶赤字。鑑於中國對美出口數字增加等因素，在其他條件不變的情況下，令中國保持經常帳戶盈餘提供外部動因。

另方面，疫情仍限制跨境流動，她料中國的服務貿易帳戶的赤字可能不會很快恢復。同時，內地對資本外流的情況更加重視，未來隱性資本外流難度也會增加。中國的內需仍然疲弱，令進口需求減少，亦凸顯外需對中國經濟的重要性。

總體而言，隨着國內外環境的變化，包括美國經濟的強勁復甦以及中國的海外旅遊支出的受限，艾西亞預期今年中國將繼續保持較充裕的經常帳戶盈餘。她亦補充，保持盈餘對中國的經濟增長來說是個好消息，但卻可能會進一步惡化中美貿易關係。