英偉達併購Arm交易或拖長　內地料需逾1年審批

外媒引述知情人士透露，半導體巨企英偉達(Nvidia)已向中國競爭監管機關提出申請，希望對方同意集團收購英國晶片設計公司Arm的併購方案。惟以當前形勢推斷，北京可能需時1年至1年半去審批該交易。

英偉達去年9月宣布以400億美元收購Arm，當時預期1年半可完成交易，現在距離去年宣布併購意向時已經有8個月左右。如果北京這一關就要審1年以上，必要延長其收購案。據報，由於此時正值北京當局加強管理企業的壟斷問題，故審理上述交易需要的時間會較長。

英偉達CEO黃仁勳早前表示，集團已經「開始進行」與內地監管機關的接洽，有信心收購案能在既定的時間表內完成。他以2019年收購以色列的Mellanox為例，程序需時13個月，內地的核准都是最後一個完成的步驟。重申Arm與英偉達聯手，只會為市場帶更多的革新，他對此案終能完成保持信心。

內地是Arm很大的市場，透過在當地的合資公司，Arm授權它的節能晶片設計。兩位熟悉Arm在內地合資業務的人士指出，以合資方式，2019年Arm在內地的銷售額約有5億美元。

多位了解北京反壟斷監管機關想法的人士表示，內地晶片廠商如華為旗下的海思、中芯國際及有國家資金相助的亦庄國際投資都反對英偉達收購Arm的交易。他們認為兩家公司一旦合併，內地晶片業的設計管控權將落入美國公司英偉達的手中。

黃仁勳已一再