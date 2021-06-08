日本首季調整後經濟收縮3.9%　4月實質薪資創近11年最高

日本最新經濟數據修正報告顯示，由於工廠製造與設備支出減少幅度較小，故日本首季經濟衰退經修正後，雖略好過之前公布的初值，不過還處於收縮狀態，因為新冠肺炎疫情對整體市場需求造成重大影響。

日本經修正後2021年首季國內生產總值(GDP)按年收縮3.9%，較當初公布的衰退5.1%跌幅收窄，但仍是連續3季以來首次收縮；也優於市場普遍預期衰退4.8%。若與2020年第4季相比，經修正後衰退1%，初值則是減少1.3%。

首季修正後的GDP數字跌幅收窄，主要由於日企資本支出僅減少1.2%，初值則是減少1.4%，也跟市場普遍預期的下滑1.2%相符。

至於佔經濟增長過半的民間消費，修正後下降1.5%，較初值減少1.4%為差。

而出口減去進口的出超部分，修正後雖還是萎縮0.2%，因統計時日本內需不振，初值也出現負的1.1%。

另外，日本4月份經通脹調整後的實際薪資按年增長2.1%，創2010年7月以來單月最大升幅，主要由於上班族加班費與兼職人士薪金增加，以及2020年同期基數較低所致。至於加班費按年增6.4%，自2019年8月以來首次上升。而非常規的特別薪資則大增8.5%。

分析指出，隨着抗疫成本不斷增加，努力讓經濟表現不要太差，日本當局目前也面臨政治壓力，被要求要減少2021年已捉襟見肘的財政預算。在內需仍不振的情況下，如無意外日本第2季的經濟或仍然收縮。