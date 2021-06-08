阿里雲投入10億美元支持數碼初創　開發者及人才培訓

「數字亞洲加速計劃」在人才發展方面的3大核心項目包括：支持從業者提升數碼技能的「數字人才引領計劃」(DigiTalents Forward)，面向開發者推出的「人工智能引領計劃」(AI Forward)，以及旨在幫助具潛力的商業構想吸引風險資本投資的「數創企業引領計劃」(DigiEntrepreneurs Forward)。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，創新科技對疫後經濟復甦至為關鍵，當前亦極需大量精通數碼應用的人才，為數碼經濟的可持續發展提供支持。目前區內多個新興垂直領域，包括電商、物流平台、線上娛樂等，對雲原生技術需求旺盛。

針對菲律賓市場， 阿里雲將於今年年底前開設其首個數據中心，透過彈性計算(ECS)、數據庫、全球網絡解決方案、內容分發網絡(CDN)和存儲服務等產品及服務，持續支持本地企業數碼轉型。此舉體現了阿里雲在菲律賓市場持續提升服務的承諾，並將重點輔助當地銀行、金融科技、零售、物流和教育等領域掌握及採用雲技術，把握新興機遇。

在馬來西亞，阿里雲設立了中國以外的首個創新中心。阿里雲與本地企業Handsprofit合作，為當地尋求發展前沿技術的中小企業、初創企業以及開發者打造一站式創新支援平台。平台不僅可提供多元化的雲端科技與企業領導力培訓，還將協助構建企業風險投資生態系統。

阿里雲亦宣布其在印度尼西亞的第3個數據中心正式開服，為當地提供更多元化的雲端產品和服務，包括數據庫、安全、網絡、機械學習及數據分析服務等。最新建成的數據中心，將進一步支持當地企業使用雲端技術，並助力印尼全面邁向數碼經濟。目前，阿里雲已在全球24個地區設有共75個可用區。