5月新批按揭保險貸款326億元　再創新高

中原按揭研究部報告指，今年5月份新批按揭保險貸款金額達326.9億元，按月回升5.4%，再創新高紀錄。中原按揭董事總經理王美鳳預期，由於上月起樓市旺勢進一步加劇，一二手交投續增，牛市熱浪下，預期未來按保數字仍會再創新高紀錄。

期內，新批按保宗數為5,774宗，按月增加4%，為歷年次高紀錄。5月份新取用按保宗數為2,062宗，按月升4.6%，創自去年7月以後新高紀錄，再突破2,000宗水平，新取用按保金額112億元，為有紀錄以來第二高位。

王表示，高成數按保貸款量增加，除了因為市場上買家對於高成數按揭的需求持續外，亦基於今年樓市持續暢旺。據土地註冊紀錄，今年3至5月整體住宅成交登記量均逾7,000宗大旺水平，較去年同期大幅增加57%，由於現時1,000萬或以上樓價之成交佔比高逾7成，故此樓市交投明顯增加亦同步推動按保貸款量上升。

香港按證保險數字顯示，今年首5個月計，整體新批按保宗數達26,048宗，新批按保金額達1,441.2億元，與去年同期比較，宗數大幅增加57.6%，金額大幅增加65.6%，宗數及金額均創有紀錄以來的同期新高；期內新取用按保宗數達8,814宗，涉及金額479.5億元，與去年同期比較，宗數大幅增加48.9%，金額大幅增加57.7%，宗數及金額均創有紀錄以來的同期新高。