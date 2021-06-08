比特幣重上3.3萬美元 道期偏軟
2021年06月08日 16:31
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美匯指數報90.13；港匯見7.7590；離岸人民幣(CNH)報6.3927；美元兌日圓報109.52；歐元企1.2170，英鎊處1.4134。金價報1,891美元。布油跌至70.9美元，紐油報68.66美元。比特幣重上3.3萬美元。道指期貨跌55點。
●市後關注點
-17:00 歐元區首季國內生產總值(GDP)
-20:30 美國4月貿赤
●恒生指數收市報28,781點，跌5點，連跌第5日。國企指數收報10,729點，跌18點；科技指數跌穿8,000點，收報7,981點，跌61點。主板全日成交1,226億港元。汽車股強勢，比亞迪股份飆6.2%，收報201.6元。 https://bit.ly/3v4d0Hr
●滬綜指收跌19點，鴻蒙概念股熱炒。https://bit.ly/3geagly
●5月全球黃金ETF持倉增61.3公噸，4個月以來首次上升。
●虛擬貨幣遭拋售，比特幣挫逾9%失守3.3萬美元，以太幣亦挫逾9%。
●台企中鋼普查8大用鋼產業，以杜絕囤貨、抬價等投機行為。
●全球智能手機首季銷售按年增26%，分析料手機均價趨升。
●日本首季調整後經濟收縮3.9%，4月實質薪資創近11年最高。
●德銀：通脹飆升恐為全球經濟投下定時炸彈！
●「網紅股」熱炒，美證交：續監控市場並尋找不當行為迹象。
●難料疫下市場需求！美企續延長交付貨款天數留現金。
●美股今年吸金近1.4萬億元，四大利好因素加持。
●中國經濟：
-法國外貿銀行：中國經常帳戶盈餘下降，留意資本外流情況。
-海南力爭2025年交通基礎設施建設投資累破2,200億人幣。
-身體最誠實？中國歐盟商會調查指多數歐洲企業擬增加在華投資。
●傳美團及拼多多等被要求整改，部分平台須收緊補貼。
●保誠贈送10年醫保及旅遊保，鼓勵市民接種疫苗。
●港府擬擴財匯局權力至非上市項目，易名會財局。
●金管局公布「金融科技2025」策略，探索在港發行數碼貨幣。
●阿里雲投入10億美元支持數碼初創，開發者及人才培訓。