戴德梁行料樓價下半年漲5%　第3季或創歷史高位

戴德梁行周二(8日)發表2021年第2季住宅市場回顧及展望，該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，隨着疫情緩和及失業率下降，第2季物業市場有明顯增長，預計全季整體物業成交可達約28,090宗，將按季升約20%，較去年同期更將有約37%增長。其中住宅成交宗數亦料按季升20%至21,709宗，帶動上半年交投量增至39,840宗，勢創2012年後的9年新高。

他指出，去年下半年疫情較嚴重，故當年仍預測今年首季樓價將會續跌，不過經濟增長速度較預期快，加上疫苗供應、就業改善等利好因素，樓價於2、3月已見反彈，而持續的低息環境及按保放寬對市場均有支持。

樓市早前累積的購買力開始釋放，近期市場新盤熱銷，一、二手樓價差距擴闊約3成水平，故相信二手業主叫價會轉趨取進，與新盤差價料會慢慢收窄。該行預期預計下半年整體樓價有約5%升幅，第3季有望升穿2019年錄得的歷史高峰，而豪宅市場價格走勢較樂觀，料下半年升約5%至10%。

此外，戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩指出，香港經濟見起色，今年首季按年增長7.9%，扭轉連續6個季度收縮情況，值得留意是，今年首4個月的住宅成交由二手物業主導，佔整體比例81%，較2020年的74%為高，回歸傳統二手及一手成交比例的八二比重。

該行香港估價及顧問服務部董事黎劍明稱，個別成交較多的大型屋苑，今年平均樓價已有超過1成升幅。以沙田第一城為例，第2季平均樓價錄5.4%增長，年初至今升逾1成。期內鰂魚涌太古城平均樓價亦上漲約5.7%，估計今年截至6月底會錄得15.3%的升幅。