金管冀1年完成數碼港元研究　稱發鈔行仍有角色

香港金融管理局總裁余偉文表示，當局正研究零售層面央行數碼貨幣(CBDC)的可行性，研究發行數碼港元(e-HKD)的可能，現時局內已成立跨部門工作小組，冀在12個月內完成對e-HKD的研究，屆時將有所公布，惟余氏強調金管局對e-HKD並無立場。

余氏稱，e-HKD將會就消費者需求，包括應用實例、私隱保障、反洗錢要求、系統安全，以及其他政策或法律考慮等，將會檢視和平衡不同潛在風險。余氏認為，無論在批發還是零售層面的應用，CBDC極具發展潛力，故當局都必須提早做好技術及政策研究，為未來有可能的發展做好準備。

對於e-HKD的推出對發鈔行的衝擊而言，余氏指，國際間對CBDC的發行的方法眾多，有由央行直接發行，亦有由發鈔行代行，故他認為發鈔行尚有角色參與，惟研究仍屬前期，一切尚之尚早。

金管局副總裁李達志補充，將來e-HKD的發行對現時電子支付平台的影響輕微，他指e-HKD與現時一般發行紙鈔無異，發行e-HKD只是在紙鈔提供另一個代替品。

在數碼人民幣跨境支付方面，余氏指，金管局正與人民銀行商討下一階段的技術測試，包括引入更多香港銀行參與測試及透過轉數快為數字人民幣錢包增值，測試的其他安排尚在探討中。

他強調數碼人民幣仍在研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計，相關的使用條款及時間表，會由人民銀行敲定作實及公布。現時，數字人民幣尚未有推出時間表。

李達志補充，將來e-HKD的發行對現時電子支付平台的影響輕微，他指e-HKD與現時一般發行紙鈔無異，發行e-HKD只是在紙鈔提供另一個代替品，更不會影響到現時的聯繫匯率制度。

至於安全層面，李氏指出，e-HKD的研究將尋求私隱和反洗錢取得平衡，至於數據收集的多少是屬於設計問題，推出時將進一步說明。他強調，若e-HKD推出時，市民仍可自行選定支付方式，包括現金。