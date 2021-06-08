周大福目標年內淨增最少700個內地零售點

黃紹基說，上半年香港市場受惠於低基數效應，預計上半財年同店銷售增長70%，惟下半年表現難以估計，因為將取決於通關時間表，如果「9、10月通關就最好啦」，但即使通關都會有適應期，遊客不會立刻訪港，同店銷售表現難有很大增幅，料周大福全年香港市場表現平穩。

黃氏說，公司鼓勵市民接種疫苗，有與香港總商會合作，就此贊助抽獎禮券，亦提供「打針假」，鼓勵員工在身體情況許可下去接種疫苗。

至於港府擬派發電子消費券，黃氏評論，相信集團都會受惠，與微信支付香港、及新世界旗下的K Dollar合作，期望消費券帶動購買氣氛恢復，希望市民開開心心購物。

集團年內在港淨關5間店舖，主要位處銅鑼灣及尖沙咀等遊客區。黃紹基表示，香港店舖網絡仍要調整，但很依賴本港疫情情況及恢復通關的時間，目前把10至15間店舖列入觀察名單，視乎這些店舖效益表現及議租結果，關店決定受很多因素影響，但寧願先關店、優化現有店舖之後，待有機會再重新布局。

內地市場方面，集團年內淨增746個零售點，至4,445個，董事總經理(中國內地)陳世昌表示，有信心今個財年淨增最少700個周大福珠寶零售點，一方面繼續透過直營模式發展一、二線城市，另方面借助省級代理及加盟商滲透低線城市。

陳世昌說，內地加盟店目前佔內地零售點65%，目前沒有特別壓抑比例，但期望中長期把加盟店比例控制在六成多。而內地市場過去4至5月份同店銷售增長40%以上，有信心上半財年內地同店銷售增長30%以上，下半年較高基數效應下，全年增長15至16%。

周大福全年業績周二收市後出爐，截至3月底止全年純利按年激增逾一倍，至60.26億元；每股盈利0.6元，擬派末期息0.24元，按年增一倍。該股股價績前跌0.26%，收報15.08元。