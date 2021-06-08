白宮報告指美國過去數十年遭掏空...

美國總統拜登早於2月份簽署行政命令，對美國半導體、先進電池、醫藥與關鍵礦物的供應鏈進行100天審查。有關報告於周二(8日)公布。指出競爭國家的不公平貿易行為、民營部門與公共政策以低價勞工為先、以及民營部門着重短期回報甚於長期投資，掏空美國產業基礎，抽乾美國創新，甚至遏制薪金及生產力成長。惟報告補充，美國於強化創新領導、重建生產能力上處於有利地位。

報告指，美國數十年來將太多半導體製造外包予海外，而在最先進技術上缺乏生產實力。醫藥方面，該報告表示，在關鍵醫藥產品及學名藥主要原料過度依賴進口。

而在關鍵礦物及材料上，中國在全球精鍊產能的佔比規模大，意味着就算美國增加關鍵礦物的來源及增加本土開採，惟仍要依賴中國加工，才能應用於終端產品的製造。

在電池生產上，報告稱全球鋰電池市場將於2030年擴增5至10倍，因此美國必須立即投資，擴大國內高容量電池的安全、多元化供應鏈，支持高薪、高品質的就業機會。

報告建議政府重視美國製造與創新實力、支持市場發展，以投資勞工、價值永續及驅動品質。針對關鍵產品，應發揮政府作為採購者及投資人的影響力，強化國際貿易規則及執行機制，與盟國及夥伴合作減低於全球供應鏈的脆弱性。