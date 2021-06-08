創建集團遭裁定要重新上市　非執董辭任

公司稱，高氏已向董事會確認並無就其辭任向公司提出申索、與董事會沒有意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須提請股東或聯交所關注。

聯交所早前致函該公司，指2016年上市時主營業務為混凝土服務供應商的創建，2018及2019年間收購新能源車與物流及融資租賃業務等是反向收購(借殼上市)，並跟今年1月出售創健集團屬同一項交易，因此構成實現新能源汽車與物流及融資租賃業務上市的企圖，以避開《上市規則》所列明新上市的要求。

該所續指，鑑於出售創健已經完成，現時的創建應該被視為新的上市申請人，不再適合上市，股份將被暫停交易，若連續停牌18個月或被「DQ」退市。

上市公司透過併購及出售子公司實現轉型時有發生，因為這樣而遭交易所「DQ」卻實屬罕見。創建已決定最遲下周三(16日)要求上市委員會就裁決進行覆核，指出售表現不佳的業務只不過是商業考慮。

創建股價周一(7日)收瀉逾85%，周二(8日)極為波動，盤中一度反彈83.8%，高見1.93元，惟收市僅升3.81%，收報1.09元。