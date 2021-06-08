會計師公會遭削權　業界斥港府零諮詢

財務匯報局自2019年從會計師公會取得上市公司核數師的查察、調查及紀律處分權力，財經事務及庫務局周二(8日)建議擴大財務匯報局的權力至所有核數師，並建議將財匯局改名為會計及財務匯報局。香港會計師公會會長鄭中正直言，港府有關建議是「無聲無息、事出突然」，而政府亦只是周二早上「通知」公會，惟有關建議是「大手術」，對公會以至整個會計行業均有重大影響，對港府未曾諮詢業界便提出相關建議感到失望，公會將召開緊急會議商議事件。

他表示，本港許多中小型會計師行原來的經營壓力已甚重，倘財匯局監管職能擴至所有執業會計師、執業單位和專業會計師的監管職能，或無法承受財匯局查察帶來的經營壓力，導致倒閉潮，而非從事核數的會員如上市公司財務顧問或會審視自己有無需要保留會藉，可能會令公會出現「退會潮」。

鄭氏指，上市公司核數師對市場利益影響較大，而相關監管職能已轉至財匯局手中，而以往的擴大財匯局職能的說法均是與公眾利益有較多關連的機構。私人公司審計、或非從事核數的會計師的工作，由公會自行監管亦不會存在重大利益衝突，這亦是港府向來同意的做法，不明白有關建議的作用到底為何，期望港府能先聽從業界聲音。

有會計師認為，公會已有多年的歷史，而且現行的監管制度行之有效，形容「政府無嗰樣搞嗰樣」，此舉猶如閹割公會的職能。對於政府零詢問，他表示，「似乎是他們(港府)的陋習，關乎全個會計界點可以不讓我們(會計師)知？問都不問？」，而身邊許多會計界朋友都對建議感到強烈不滿。

事實上，美國作為最大的資本市場，其會計師監管制度與香港相似，只有上市公司核數師受獨立監管。