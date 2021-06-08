元朗YOHO Town售788萬元　料屋苑兩房戶新高

二手樓價向上，各區屋苑高價成交湧現。元朗YOHO Town極高層戶售788萬元，成交金額料創屋苑兩房戶新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山栢苑中層C室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望山景，外區用家斥975萬元承接，實用呎價約23,381元，購入作換樓自用，原業主於2009年4月以約360萬元購入，帳面獲利約615萬元，升值約171%。

●跑馬地駿愉居低層B室，實用面積約294方呎，一房間隔，以685萬元沽出，實用呎價約23,299元，該廈目前只有1個放盤提供，入場費由1,200萬元起。

●北角半山富麗園B座低層2室，實用面積約837方呎，三房連工人房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,550萬元承接，實用呎價約18,519元，屬市價，原業主於2013年8月以1,100萬元購入上址投資，持貨近8年至今轉售，帳面獲利450萬元，單位期內升值約41%。

●北角半山富麗園C座低層4室，實用面積約681方呎，獲外區租客鍾情，以1,233萬元入市自用，實用呎價約18,106元，並連一個車位，原業主於2010年以約568萬元購入，轉手帳面獲利約665萬元，物業升值約117%。

●北角維景花園A座中層3室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外首置上車客以約980萬元承接，實用呎價約21,681元，原業主於2013年6月購入上址投資，當時作價698萬元，持貨8年至今易手，帳面獲利282萬元，期內升值約40%。

●鰂魚涌康怡花園6月錄得6宗買賣，平均實用呎價17,304元，屋苑B座低層1室，實用面積710方呎，套三房間隔，望池景，叫價1,288萬元，放盤兩星期，即以1,278萬元易手，實用呎價18,000元，原業主於2018年6月以1,200萬元買入單位，持貨3年帳面獲利78萬元，單位升值約6.5%。

●鰂魚涌太古城寶山閣為低層B室，實用面積約582方呎，兩房間隔，今年4月份開價約1,096萬元，5月份減至1,080萬元，議價後減至1,000萬元成交，屬市場「筍價」，實用呎價約17,182元，新買家家租住屋苑一段時間，故斥資入市自用榮升業主。

●西灣河鯉景灣安翠閣高層A室，實用面積540方呎，套三房間隔，原業主自住單位多年，裝修較舊，叫價1,200萬元放盤，最終議價後以1,058萬元易手，實用呎價19,593元，新買家屬於用家，原業主於1988年以65.59萬元買入，持貨33年帳面獲利992 .41萬元，升值超過15倍。

●柴灣杏花邨22座高層4室，實用面積600方呎，三房間隔，望樓景，附有露台，以980萬元易手，實用呎價16,333元，新買家屬於用家，原業主於1997年以458萬元買入，持貨24年，帳面獲利522萬元，單位升值約1.14倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6月暫成交約5宗，平均實用呎價約14,092元，包括8期百老匯街98號高層A室，實用面積約1,266方呎，望園景及海景，附有新裝修，原先放盤叫價1,920萬元，經過連番議價，累計減價70萬元，以1,850萬元成交，實用呎價約14,613元。

●長沙灣泓景臺6月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價18,422元，該盤6座低層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望內園景，上月中以910萬元放售，其後曾調整叫價至888萬元，最終累減35萬元，以875萬元易手，實用呎價約18,499元。

●長沙灣喜薈1座低層D室，望內園景，兩房間隔，實用面積約507方呎，在3個月前以約838萬元放盤，近日接獲外區客接洽，議價後減價約28萬元，以約810萬元成交，實用呎價約15,976元，新買家為首置客，睇樓一次即入市。

●長沙灣海柏匯中高層E室，一房間隔，實用面積約276方呎，業主以約14,000元放租1個月後接獲洽詢，議價後減價約1,000元，以約13,000元租出，實用呎租約47.1元，新租客睇樓兩次後決定承租。

●黃大仙公屋黃大仙下邨6座中層9室，實用面積約377方呎，兩房一廳間隔，未補價第二市場開價300萬元，減價12萬元或4%，獲白居二買家以288萬元承接，實用呎價約7,639元。

●啟德1號2座中層C室，三房間隔，望園景，實用面積約568方呎，以約23,000元放租5個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價約2,000元或約8.7%，以約21,000元租出，實用呎租約37元，新租客為家庭客，睇樓1次後即決定承租。

●將軍澳居屋富康花園1座中層G室，實用面積592方呎，三房間隔，去年10月放盤，未補價第二市場原先開價680萬元，勁減104萬元，減幅約14%，獲區外綠表買家以576萬元承接，實用呎價約9,730元。

●將軍澳居屋和明苑D座中層3室，實用面積約517方呎，兩房間隔，今年初開始放盤，未補價第二市場叫價550萬元放售，至近日以503萬元沽出，減價約47萬元或約8.5%，實用呎價約9,729元，新買家為白居二中抽籤者，屬區內分支家庭，即睇即買。

●將軍澳居屋寶盈花園4座極高層K室，實用面積590方呎，三房兩廁間隔，享內園景，未補價第二市場賣738.8萬元，實用呎價12,522元，原業主於2001年僅以117萬元買入，持貨20年帳面獲利621.8萬元離場，期內升值約5.3倍。

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新界區

●元朗區6月暫錄約47宗二手買賣，其中YOHO Town第8座極高層F室，實用面積463方呎，兩房間隔，叫價800萬元，剛以788萬元易手，成交金額料創項目兩房戶新高，實用呎價約17,019元，原業主於2012年2月以328萬元買入，持貨約9年轉手帳面獲利460萬元，單位升值約1.4倍。

●荃灣愉景新城6座低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望城市景，原先叫價16,000元，現減價1,200元或約7.5%，以14,800元租出，實用呎租約31元，該租客已預繳一年租金，屋苑目前仍有約12個租盤，兩房單位月租叫價由15,500元起。

●葵涌葵俊苑A座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望市景，放盤約兩個半月，未補價第二市場叫價380萬元，經議價後減價10萬或約2.6%，至近日以370萬元沽出，實用呎價約9,227元，新買家為最新白居二，居住區內多年，故首選同區物業入市。

●天水圍一周逾30宗居屋買賣，其中天盛苑P座低層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以425萬元沽出，實用呎價約8,399元，原業主於2017年6月以360萬元買入，轉手帳面獲利65萬元，4年升值約18%。

●粉嶺囍逸1座中層H室，實用面積約470方呎，兩房間隔，新買家為區內客，為協助子女置業，早前物色區內放盤，原業主早前叫價約700萬元放售上址，議價後以685萬元成交，實用呎價約14,574元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄3宗買賣，包括11座低層H室，實用面積388方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以550萬元易手，實用呎價約14,175元，新買家為同區分支家庭，已睇樓一段時間，沒睇樓即決定購入單位，打算待租約完後收回自住。

●大埔嵐山7座中層G室，實用面積936方呎，套四房間隔，議價後以990萬元易手，實用呎價約10,577元，新買家為外區客，入市單位自用，原業主則於2015年以864萬元購入，持貨6年帳面獲利126萬元，單位升值約14.6%。

●沙田帝堡城5座中層G室，實用面積836方呎，套三房間隔，日前以1,140萬元，實用呎價13,636元，原業主則於2014年以860萬元購入，持貨7年帳面獲利約280萬元離場，單位升值約32.6%。

●沙田夾屋晴碧花園2座中層D室，實用面積477方呎，兩房兩廳間隔，放盤2個月，自由市場叫價830萬元，獲買家以783萬元承接，實用呎價約16,415元，原業主於2012年3月購入，當時時已補價作價355萬元，持貨逾9年至今沽售，帳面獲利428萬元，單位升值1.2倍。

●馬鞍山海栢花園1座中層B室，實用面積396方呎，兩房間隔，日前以728萬元易手，實用呎價約18,384元，原業主於2008年以305萬元購入單位，持貨13年帳面獲利423萬元，單位升值約1.4倍。

●馬鞍山迎海3座中層G室，實用面積483方呎，一房間隔，開價約820萬元，議價後以790萬元易手，實用呎價約16,356元，原業主於2012年以488萬元購入，持貨9年帳面獲利302萬元離場，單位升值約62%。

●馬鞍山迎海2座低層戶，實用面積544方呎，兩房兩廳間隔，望海景，連平台約466方呎，叫價1,050萬元，放盤3個月，獲買家以972萬元承接，實用呎價約17,868元，原業主於2010年9月購入上址，當時作價527.3萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利444.7萬元。

●西貢曉嵐閣5座中層C室，實用面積998方呎，三房兩廳連儲物室間隔，望開揚景，以1,038萬元成交，實用呎價約10,401元，原業主於2007年8月以515萬元購入，持貨約14年至今沽售，帳面獲利523萬元，單位期內升值約1倍。