擁10億用戶支撐　Apple市值真可達23萬億元？

Wedbush分析師Dan Ives再次重申，蘋果公司(Apple Inc.)的市值可達3萬億美元(23.4萬億港元)。然而該公司股價今年下跌了約5%．主要受累於投資者在集團公布四季度業績後拋售股票。

蘋果公司目前市值約為2.1萬億美元，是世界上市值最高的公司之一。Dan Ives認為，12至18個月內，其市值或達到3萬億美元。事實上，Apple市值「闖關」可謂神速，其在2018年首次突破了1萬億美元，在2020年突破了2萬億美元大關。

Ives解釋，蘋果公司軟件服務業務目前價值約為1萬億美元，預計該業務規模將增至1.5萬億美元左右，從而使公司市值達到3萬億美元。Apple的首席執行官庫克早前表示，其iOS操作系統擁有建立在超過10億設備用戶基礎上的生態系統，這是公司未來重要的組成部分。

不過面對世界各地的監管審查日益加強，Ives認為這是阻礙蘋果公司再下一城潛在風險因素。今年4月，歐盟委員會表示，公司濫用市場主導地位，扭曲了音樂流媒體市場的競爭，另外，公司與熱門電子遊戲《堡壘之夜》開發商Epic Games的官司仍未分勝負。