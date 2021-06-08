沙田瓏珀山加推40伙　迎戰同區新盤次輪推售

豪宅買家再度加速入市，帶動各區一手豪宅項目交投湧現，個別更屬創新高價交易，同時，大手客亦積極入市，不惜動用數千萬元連環購入單位。

●ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.6億沽 呎價逾7萬元

該單位屬五房五套間隔，為屋苑最大面積單位，可享加多利山及洋房群景觀，單位設私人電梯大堂，私隱度極高。項目至今累售8伙，當中3伙為特色戶，套現近12億元。

●維港滙I獲大手客逾6000萬元連購兩伙

市區豪宅交投加快手。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新錄得兩伙三房戶成交，分別為第1座20樓B及C單位，實用面積948及966方呎，成交價分別為3,118.92萬及逾2,925.04萬元，呎價32,900元及30,280元。據悉，兩伙由同一組買家購入，是次共斥資超過6,000萬元入市，鍾情物業位處市區臨海地段及可享正南維多利亞港海景。

連同早前成交，項目於數天內連錄3伙向南大宅成交，套現近1億元。

●西南九龍匯璽III中層大戶呎價逾3萬元售出

新盤大單位具有需求。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，售出6座25樓B單位，實用面積1,047方呎，成交價3,180.62萬元，呎價30,378元。而同座6樓E室，實用面積381方呎，亦以916.8萬元獲承接，呎價24,063元。

●大圍站上蓋柏傲莊III本周六次輪推售338伙

大型新盤全速加推單位吸納市場購買力。新世界發展（00017）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，上周六（6月5日）首輪銷售沽清331伙後，發展商為回應市場需求，今日（6月8日）落實次輪銷售安排，盡推價單3號的338伙於本周六（6月12日）發售，並於本周四下午3時截止接受認購登記，周五進行抽籤。

該盤日前加推的價單3號，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房及61伙四房戶。單位實用面積由307至1,022方呎，折價平均呎價22,600元，折實售價由688.9萬至2,590萬元，折實呎價18,498至25,952元，部分單位料已再度加價。

因應抽籤等程序安排，該盤展銷廳及示範單位由本周五開始至周六，暫停開放予公眾參觀。

●屯門御海灣II樓價逾600萬元單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II，原本於5月29日售出的1座5樓M單位，實用面積305方呎，當時做價604.65萬元，呎價19,825元，成交紀錄冊已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●沙田瓏珀山加推40伙標售

新鴻基地產（00016）位於沙田的瓏珀山，今日(6月8日)發出新銷售安排，推出40伙以招標形式發售，是次分兩組單位進行銷售，其中1組單位由本周六（6月12日）起每天招標及截標，另1組單位則由本周六起招標，6月30日才截標。

是次發售單位包括首次推出Queen Tower 2的B及C單位。整批單位涵蓋三房一套連工作間、三房一套連工作間及書房、四房一套連工作間、四房兩套連工作間以及特色戶，實用面積介乎942至2,152方呎。

●何文田VAU Residence料周內開價及開放示範單位

市區新盤蜂擁部署登場。萬科香港執行董事周銘禧表示，公司負責發展的何文田VAU Residence，好大機會明日(6月9日)安排傳媒及公司會員客戶優先參觀示範單位，預計本周四開價及開放示範單位，最快本周五起收票，最快6月中旬開盤。

因應疫情及市場對衞生要求提高，項目特別引入無觸控生活體驗，住戶日後由進入屋苑以至乘搭升降機，亦毋須接觸按鈕。