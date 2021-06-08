先施易主入直路 原大股東馬景煊辭任職務
2021年06月08日 21:32
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老牌百貨公司先施(00244)周二公布，原大股東馬景煊因希望投放更多時間陪伴家人，而提請辭任主席、行政總裁、執行董事及法定代表，他的堂兄弟兼獨立非執行董事馬景榮亦以相同理由提請辭任，均自7月1日起生效。
去年獲內地企業偉祿集團(01196)提收購，但期間發生不少枝節。直至上周四(3日)，要約已正式截止，要約人已據要約接獲有關共逾10.44億股先施股份，相當於全部已發行股本約79.51%之有效接納。其中，只有約2.69億股先施股份乃由公眾人士持有，相當於先施現有已發行股本約20.49%。由於少於最低公眾持股量25%要求，要約人將採取適當步驟，以於可行情況下盡快令先施恢復上市規則規定之最低公眾持股量。
不過，公司董事局在短短3個交易日已面目全非。上周五，公司非執行董事陳文衛因個人原因已提請辭任非執行董事，今日(8日)公司進一步披露，陳氏之辭任理由為計劃投入更多時間從事其自身業務。同時，羅啟堅、Peter Tan及劉偉良已告知董事會，決定現時將不會辭任，以待管理層及董事會有序更替，惟並無承諾於董事會留任特定期間及各自均可隨時辭任。