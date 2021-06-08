先施易主入直路　原大股東馬景煊辭任職務

不過，公司董事局在短短3個交易日已面目全非。上周五，公司非執行董事陳文衛因個人原因已提請辭任非執行董事，今日(8日)公司進一步披露，陳氏之辭任理由為計劃投入更多時間從事其自身業務。同時，羅啟堅、Peter Tan及劉偉良已告知董事會，決定現時將不會辭任，以待管理層及董事會有序更替，惟並無承諾於董事會留任特定期間及各自均可隨時辭任。