特朗普下周75歲鬥78歲拜登　老人癡呆藥有錢景？

下周(6月14日)就75歲嘅美國前總統特朗普再次蒲頭，一反其在位吹噓美股嘅作風，暗示股災近，仲要鍥而不捨狙擊78歲嘅總統拜登，可見美國老人政治都幾嚴重！再睇番中國內地最新嘅人口數據，65歲或以上嘅人口有成1.9億人，佔整體13.5%。絲絲都不禁感嘆60歲都只不過係中年，78歲仲要日日返工！

不過，人口老化都有樣好，就係有「銀髮族」新商機！最關鍵一環就梗係醫藥啦，星期一美國聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准生物化學公司Biogen(美股：BIIB)，可以賣治療阿茲海默症嘅新藥，係過去20年嚟首次批准治療呢個病症嘅新藥上市。

阿茲海默症係認知障礙當中最常見嘅類型，喺香港又稱為老人癡呆，顧名思義，係老人病。症狀有啲乜？患者會出現記憶力減退、語言障礙、反應遲鈍、迷路等，正正係拜登嘅特徵。

獲批准嘅藥物「Aduhelm」，係美國監管機構批准嘅第一種減緩阿茲海默症認知能力下降嘅藥物。Biogen就估計，Aduhelm每年治療費用要5.6萬美元(約43.6萬港元)，預計會為公司帶來數十億美元收入。咁嘅費用，加上「銀髮族」人多勢眾，Biogen股價周一(7日)立即爆升60%，收市都仲升緊38%。

絲絲搵到資料，全球已有超過5,000萬名阿茲海默症患者，預計到2050年會增至1.52億，估計美國有超過600萬。屈指一算，5,000萬名患者，一年要43.6萬蚊買藥，條數相當和味。