歐美巨企難去中國化　俄羅斯棄美元動真格

中美之爭依然難分難解！由於地緣政治升溫加上疫情爆發，歐美國家近年試圖利用各種手段減少產業鏈對中國的依賴。不過，再有最新證據表明，歐美巨企正計劃在中國尋求擴張，並進一步將供應鏈轉移到中國境內，與西方政府全力推動的「去中國化」背道而馳。

據中國歐盟商會的年度調查顯示，585家歐洲企業當中，近60%企業打算擴大對內地的投資，比率高於去年的51%，另有25%受訪企業正透過將生產線遷入中國或改用當地產品，來「支撐」自身供應鏈，僅9%表示會把供應鏈遷出中國，創調查以來新低。報告指出，歐企將進一步把其內地業務與其他地區分開，避免由於地緣政治緊張局勢導致供應鏈中斷。

同時，約半數企業表示，中國的利潤率高於全球平均水平，比例高於去年的38%；73%受訪企業於去年錄得盈利，另有14%達到收支平衡，凸顯內地市場的反彈驚人，使歐企在全球疫情籠罩下，仍能保有與疫情前相當的利潤水平。報告稱，內地經濟自疫後快速復甦，為歐洲企業在疫情中提供「避風港」，中國亦成為全球更重要的增長和利潤來源，包括德國汽車製造商寶馬等眾多歐企，都得依靠內地市場。

事實上，美國招牌科企蘋果公司（Apple Inc.）也一直深化其中國供應鏈，據報Apple正與內地電池供應商寧德時代及比亞迪股份（01211）就其電動汽車項目的電池供應進行初步磋商，刺激比亞迪股價於染藍後第二日抽升6.27%，收報201.6元，為表現最佳藍籌股。

據悉，Apple提出供應商需要在美國興建生產廠房作為合作條件，惟作為特斯拉（Tesla）供應商之一的寧德時代，考慮到中美關係緊張及成本問題，不願赴美設廠。目前尚不清楚最終會否達成協議，亦未知會否涉及Apple持有的電池專利技術，但料Apple傾向使用磷酸鐵鋰電池，因為使用鐵生產的成本相比鎳和鈷更低。

研調機構SNE Research早前亦發表報告，稱受惠於中國這個全球最大電動車市場持續擴張，預計內地電池製造商增長速度將快於外國同業。

然而，寧德和比亞迪所面對的競爭絕不輕鬆，事關特斯拉考慮在旗下中國生產的運動型多用途車（SUV）改用南韓LG化學的NCMA四元鋰電池，事成是將是LG化學首度將NCMA商業化。三元或四元電池賣點是續航距離比磷酸鐵鋰電池長，而上述四元電池含鎳量高達90%，鈷含量則較傳統電池降低70%，可望突破鈷有限不足的制肘和相應成本。摩根士丹利則將比亞迪評級降至「減持」，原因是成本轉嫁能力有，通脹環境下盈利具較大不確定性。

不管如何，特斯拉亦在深化在中國市場的布局，目前正與內地國有航運公司中遠集團聯手，推動海運物流數碼化，緩解疫情所帶來的國際物流亂局。中遠董事長許立榮曾稱，集團運用區塊鏈技術，建立即時交換海事數據的系統，並已經同意與特斯拉共享航運數據，讓其在上海港口測試系統，員工可以完全不用碰觸紙本文件就能接收貨物，精簡整個流程。

●「國家隊」揼水 華潤微增產

面對美國的技術封鎖，中國正努力扶持國內晶片產業，填補技術缺口。最新獲「國家隊」資助的華潤微電子，將打造12吋半導體晶圓工廠，建立月產能3萬片的生產線，總投資額達75.5億元（人民幣‧下同）。

華潤微早前公布，全資子公司華微控股，擬與內地官方半導體基金國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司，以及重慶西永微電子產業園區開發有限公司，共同簽署投資協議，設立潤西微電子（重慶）。新公司註冊資本擬為50億元，其中華微控股以自有資金出資9.5億元，佔總註冊資本的19%。

新設立的潤西微電子，將會是上述半導體晶圓生產線項目的主體，新工廠除了將生產12吋中高端功率晶圓外，亦會具備12吋外延及薄片工藝能力。華潤微表示，新項目與公司的戰略目標和長遠利益相符，透過優化產業布局、適度擴大功率半導體產能規模，可增強公司市場競爭優勢，進一步提升產品的核心競爭力。

作為內地大型晶片廠龍頭之一，華潤微是集設計、生產、封裝測試等多項程序於一體的垂直整合製造（IDM）企業，跟英特爾（Intel）和三星電子類同。公司於2011年在港私有化退市後，去年在上海科創板重新上市。

內地國家資本頻頻出手，「美國隊」亦不甘落後，美國晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）加碼向台灣環球晶圓採購原材料，雙方已簽署8億美元的合作協議。

環球晶表示，將增加12吋SOI晶圓產量，並擴充現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能，一律位於美國，以提高對格芯的供貨量，滿足智能手機、無線通訊等終端產品需求。SOI跟一般矽晶圓不同之處在於中間多了一層氧化物絕緣體，適用於高頻和高功率的晶片產品。

●俄羅斯傳促國企轉用歐元

在中美之間裂痕愈來愈深，各路勢力紛紛「選邊站」。一早已打算站在美國對面的俄羅斯，據報將在「去美元化」上更進一步。當地傳媒報道，俄羅斯準備出台刺激措施，將外匯流動性轉移至歐元，並明確表示可能指示國有企業就轉投歐元。

近年美國對俄羅斯的制裁力度日益加大，俄羅斯央行在過去幾年內一直在減少美元資產持有量，而當地央行報告相對有6個月滯後時間，目前其美元持有量可能更少。

美國此前曾威脅將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）結算體系，俄羅斯則強調已就「切斷SWIFT」做好準備，並聲言即使切斷也不會造成災難性後果，因俄羅斯已經建立了本國的金融信息傳輸系統（SPFS）。上月數據顯示，SPFS的使用量按年增一倍，在俄國的使用比率達到20.6%。

早在數年前，俄羅斯總統普京就曾預告，美國激進的經濟制裁手段將會「無意中」加速去美元化的進程。今年5月份，俄羅斯以美元支付的出口額佔比首次降至低於50%。

俄羅斯財政部長直言，該國規模達1,860億美元的主權財富基金，決定拋售所有美元和美元計價的資產，轉投以歐元、人民幣計價資產及貴金屬。另外更有可能對俄羅斯國企發出指令，要求隨之「棄美投歐」。他還稱，俄羅斯可以在一個月內迅速作反應，將其美元持有量由35%減至0，英鎊減持至5%，日圓保持5%，歐元增至40%，人民幣增到30%，黃金則佔比20%。

至於受俄羅斯青眼有加的人民幣，周二匯價窄幅上落，官方開出的人民幣兌美元中間價報6.3963，上調109點。反映內地市場表現的在岸價收市微跌11點子，報6.3972兌每美元。而反映海外市場的離岸價走勢相若，曾見6.3967。