東方日報B1：金管研推數碼港元　私隱問題未釋疑

千呼萬喚，「數碼港元(e-HKD)」終於有消息！香港在央行數碼貨幣(CBDC)的零售應用上姍姍來遲，金融管理局宣布研究「數碼港元」，將於12個月內公布初步結果。全球其他經濟體早已轉入直路，中國人民銀行早於去年4月展開「數碼人民幣」試點應用，而美國在去年8月起進行「數碼美元」試驗計劃，亞太區內，韓國、日本、新加坡的CBDC也相繼起動。

香港金融管理局周二(8日)宣布「金融科技2025」策略，當中以零售層面CBDC的「數碼港元」最吸引眼球。金管局總裁余偉文表示，局方正研究發行「數碼港元」的可能性，亦已成立跨部門工作小組，冀在12個月內完成對「數碼港元」的研究並公布成果。惟余氏強調，金管局對「數碼港元」無固定立場。

余氏又稱，無論在批發、還是零售層面的應用，CBDC都極具發展潛力，故局方需提前作技術及政策研究，為未來有可能的發展做好準備。他指出，「數碼港元」將會按照消費者的需求(包括應用實例)、保障私隱、反洗錢要求、系統安全(避免系統故障或黑客入侵造成混亂)，以及其他政策或法律考慮等，檢視和平衡不同的潛在風險。

一般而言，CBDC被認為將發鈔權收歸央行，即「數碼港元」推出時可能會改由金管局發行，對目前的發鈔行造成重大衝擊，惟余氏強調一切言之尚早，他指國際間發行CBDC有很多方法，有由央行直接發行數碼貨幣，亦有由發鈔行代行，相信發鈔行仍有角色參與。

金管局副總裁李達志則認為，若推出「數碼港元」，對現時電子支付平台的影響輕微，因「數碼港元」與現時一般發行的紙鈔無異，只是「多發行一種面值的紙鈔」，更不會影響到現時的聯繫匯率制度。在安全層面上，金管局研究「數碼港元」時將尋求在私隱和反洗錢上取得平衡，至於收集多少數據屬於設計問題，推出時會進一步說明。他強調，若「數碼港元」成真，市民仍可自行選定支付方式，包括現金。

目前在金融市場買賣的虛擬貨幣雖同為非實體資產，但李氏指，局方認為虛擬貨幣不具備貨幣特徵，不能與央行發行的「數碼港元」並論，局方亦只視其為投資或投機產品。助理總裁(銀行監管)陳景宏補充，局方對銀行業界投資或處理虛擬資產時持開放態度，惟需注意管理市場與交易對手風險及反洗錢等相關法律問題。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時電子支付工具盛行，紙幣的發行量亦愈來愈少，因此推出「數碼港元」相信對發鈔沒有太大影響。同時「數碼港元」由政府發行，具追蹤功能，料有助打擊洗錢等金融犯罪行為。他亦估計，當「數碼港元」發展成熟時，香港將邁向無現金城市。