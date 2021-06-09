紐約期油收市升穿70美元關　逾兩年來首次

投資者對經濟前景感樂觀，國際油價周二(8日)上漲，紐約7月期油收報每桶70.05美元，升82美仙或1.18%，創自2018年10月以來收市新高；布蘭特8月期油收報每桶72.22美元，升73美仙或1.02%，創自2019年5月以來收市新高。

美國前總統特朗普「吹響通脹號角」之際，市場也在押注商品升浪未完。其中，交易員紛紛買入認購期權，押注油價於明年底升見每桶100美元，一旦成真，將是2014年以來首破百美元。

油價今年以來累漲逾40%，惟市場未覺得見頂，現時紐約商品交易所中，交易最活躍的紐約期油認購期權，是2022年12月到期、行使價為100美元的合約，據報有超過6萬張未平倉合約，涵蓋超過6,000萬桶原油。有些交易員甚至大膽押注油價今年底就飆上100美元，2021年12月到期、行使價100美元的紐約期油認購期權，未平倉合約相當於1,590萬桶原油。洲際交易所數據顯示，2021年12月到期、行使價100美元的布蘭特期油認購期權，上周未平倉合約相當於約3,200萬桶原油，與去年底的零桶大相逕庭。

不過，摩根大通認為，除非投資者大量湧入商品市場或美元急貶，不然今年第四季原油需求必須遠高於疫前水平，油價才可能在今年底衝上100美元，直言幾乎不可能。